Sorrisi e divertimento all'isola di Albarella con il "Torneo Smile" di minibaseball

ROVIGO - Splendida giornata di sport e divertimento per i piccoli del minibaseball del Baseball Softball Club Rovigo, impegnati domenica nel “Torneo Smile” - Adriatic Lng all’isola di Albarella. La nota località turistica polesana, già teatro di tantissime iniziative sportive, si è aperta per la prima volta anche al batti e corri, organizzando un evento riuscitissimo che ha coinvolto, oltre ai giovanissimi atleti rossoblù, anche il vivaio del Crazy San Bonifacio.

Non c'era modo migliore per iniziare la stagione. L’evento, tra atleti e genitori, ha coinvolto circa 150 persone. All’ingresso nell’isola tutti sono stati invitati a lasciare parcheggiata l’auto e a inforcare le decine e decine di biciclette messe a disposizione dalla perfetta organizzazione. Una pedalata dopo l’altra, il nutrito gruppo ha raggiunto il campo sportivo di Albarella, teatro della manifestazione. Qui i piccoli di Rovigo e San Bonifacio, tutti di età dai 6 agli 8 anni, sono stati coinvolti i varie attività sportive e ludiche, il tutto lasciando da parte ogni aspetto agonistico e competitivo. Solo puro divertimento all’aria aperta e in totale sicurezza. Tutti hanno lanciato, battuto e corso negli ampi spazi messi a disposizione, meritandosi gli incitamenti e gli applausi delle famiglie a bordo campo.

A fare gli onori di casa il direttore di Albarella, Mauro Rosatti, che ha ricordato la marcata vocazione sportiva dell’isola, dicendosi sorpreso per l’ampia partecipazione raccolta dal “Torneo Smile”. Suo anche l’onore del primo lancio di giornata, nel rispetto della tradizione del baseball e softball.

L’attività di minibaseball del Baseball Softball Club Rovigo prosegue sul diamante di via Vittorio Veneto a Rovigo, ma presto sarà tempo di nuovi tornei e concentramenti. Il numeroso gruppo rossoblù e tutti gli allenatori ed educatori aspettano a braccia aperte bambini e bambine che volessero provare il baseball e softball. Per qualsiasi informazione i futuri atleti e le loro famiglie possono far visita al campo tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.