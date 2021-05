Pronti a partire i lavori al palasport

POLESELLA (Rovigo) - Sarà la ditta Technosystem di Casal Maggiore (Bologna) ad effettuare i lavori di miglioramento sismico delle strutture del palazzetto dello sport di Polesella, un cantiere da complessivi 235.000 euro di cui 163.000 di lavori, finanziato in parte con un contributo della Regione Veneto di 100.000 euro. L’impresa bolognese è risultata aggiudicataria della gara d’appalto bandita dal Comune per un’opera attesa e importante, inserita tra le priorità del programma di governo della giunta guidata dal sindaco Leonardo Raito. Proseguono, quindi, gli investimenti del Comune di Polesella negli impianti sportivi, che negli ultimi anni sono stati oggetto di numerosi interventi di sistemazione e miglioria, oltre che di efficientamento. Realizzazione del campo da calcetto comunale, sistemazione degli impianti idraulici, impermeabilizzazioni, installazione di impianti di illuminazione a led al palazzetto, al campo sportivo, al campo da calcetto e al campo da tennis, spesso garantiti da contributi ottenuti da Regione e Fondazione, sono state alcune delle opere che hanno caratterizzato l’attenzione nei confronti di un’area sportiva ampia e, a tratti, invidiabile.

Il Sindaco e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ranzani, commentano: “L’avvio, ormai prossimo, del cantiere al palazzetto dello sport rappresenta il mantenimento di un impegno serio per la sistemazione di una struttura che ormai ha oltre 30 anni e che, anche in virtù delle nuove normative, va rafforzata in termini di sicurezza. Grazie al contributo regionale e alla destinazione di parte dell’avanzo di amministrazione, siamo stati in condizione di garantire questo intervento determinante, che va a sommarsi ai notevoli investimenti in programma. E nelle prossime settimane approveremo nuovi progetti per concorrere a bandi in uscita e per provare a migliorare ancora l’area sportiva, destinando risorse che hanno una profonda utilità per la comunità anche per la valenza sociale che lo sport riveste per i giovani e non solo”.

L’attenzione sarà rivolta agli impianti idraulici e a un possibile prossimo ampiamento dell’area del campo da calcetto. L’amministrazione ha inoltre acquisito preventivi di spesa per la sistemazione del campo principale dell’Angelo Noventa e per altri interventi. La stagione delle significative opere pubbliche, a Polesella, pare essere appena iniziata.