Agriturismi, per l’estate le prenotazioni sono la metà del 2020

ROVIGO - Negli agriturismi veneti le richieste di prenotazioni sono meno della metà rispetto all’estate 2020, anche se negli ultimi dieci giorni sono in aumento. È soprattutto il mese di giugno a soffrire di più, con l’assenza di prenotazioni da parte degli stranieri e della clientela italiana da fuori regione, mentre in luglio e agosto molte sono le cancellazioni da clienti italiani.È la fotografia di un sondaggio di Agriturist Veneto, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura, effettuata sulle strutture agrituristiche delle sette province regionali. Dai dati emerge che in giugno le prenotazioni sono molto poche e riguardano quasi esclusivamente clienti italiani (95%) provenienti da zone limitrofe (turismo regionale). Da metà luglio a fine agosto a prenotare sono quasi esclusivamente ospiti stranieri (90%) per lo più provenienti da Germania, Austria, Olanda e Francia. Vengono preferiti gli appartamenti alle camere, per motivi di sicurezza legata al distanziamento sociale.A chiamare sono soprattutto clienti affezionati, che chiedono degustazioni di prodotti tipici e ristorazione in loco, oltre a tour, passeggiate e attività per bambini. “Paradossalmente quest’anno la situazione è ancora più critica del 2020 – commenta Leonardo Granata, presidente di Agriturist Veneto e titolare dell’agriturismo Monte Sereo a Bastia di Rovolon (Padova ).L’estate scorsa assistemmo a un’improvvisa fiammata nel post lockdown con moltissime prenotazioni last minute da luglio fino alla seconda metà di settembre, che in parte rimediarono al blocco dell’attività della prima parte dell’anno. Quest’anno si avverte un grande desiderio di uscire e tornare alla normalità, ma con molta più prudenza e attenzione per il timore di tornare indietro all’incubo lockdown.C’è ancora incertezza sull’andamento vaccinale e sui passaporti verdi, perciò la gente aspetta a decidere dove andare in vacanza finché la situazione non è ben chiara. Quel che è certo è che molti agriturismi, che hanno chiuso l’anno scorso, hanno rinunciato ad aprire e rendere fruibili alcuni servizi accessori come spa e centri benessere. Sono a zero prenotazioni: si tratta appunto di chi lavora in località turistiche, ha un target straniero e ha solo camere”.Chi invece ha ristorazione sta ripartendo, anche se in maggio il meteo non è stato favorevole. “Le richieste ci sono, anche se il distanziamento comporta inevitabilmente una riduzione dei posti a spessa– spiega Alberto Faccioli, titolare dell’agriturismo Valgrande a Bagnolo di Po (Rovigo) e presidente di Agriturist Rovigo -. A pranzo si lavora abbastanza bene, mentre invece alla sera coprifuoco e freddo non ci hanno dato una mano, con disdette fioccate all’ultimo momento causa temporali.L’apertura fino alle 23 è un piccolo passo in avanti, ma bisogna che cominci a fare caldo e bel tempo, anche per ripartire con le cerimonie in giugno e tornare a un po’ di normalità.Per quanto riguarda l’accoglienza la situazione è molto fluida e altalenante. Si cominciano ad avere delle richieste per luglio di stranieri, ma abbiamo ancora stanze vuote. Prevedo che si lavorerà con il last minute, perché tutti stanno alla finestra per vedere l’andamento dei contagi e, a seconda di come va, prenotano da un momento all’altro.C’è ancora paura dei contagi e si teme di tornare indietro nell’incubo dei lockdown. Noi siamo fiduciosi: se i contagi scenderanno e il meteo ci darà una mano, i turisti arriveranno”.