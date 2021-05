Ora si fa davvero sul serio

ROVIGO - Nel fine settimana partono i campionati Seniores di baseball e softball. Il Baseball Softball Club Rovigo si presenterà al via sia della nuovissima Serie A di baseball, che della Serie A2 di softball. Due formazioni ai vertici nazionali, che saliranno a tre quando anche la formazione rossoblù di baseball per ciechi, allestita in collaborazione con lo Staranzano, farà il suo esordio nel campionato nazionale di categoria.

Per l’Itas Mutua Rovigo la prima partita ufficiale della stagione domenica sarà tra le mura amiche del diamante di via Vittorio Veneto, dove arriveranno gli Athletics Bologna, anche loro inseriti nel Girone E. Gara uno è in programma alle 11, gara due nel primo pomeriggio. Per i rossoblù, che fanno il loro ritorno in Serie A dopo la promozione della scorsa stagione nella serie cadetta, sarà subito un’occasione importante per testare le loro potenzialità in vista di una stagione tanto stimolante quanto impegnativa. Sarà l’esordio assoluto nel campionato italiano per il coach cubano Josè Soto Diaz, arrivato lo scorso inverno per raccogliere l’eredità del collega e connazionale Fidel Reinoso. Rovigo si troverà di fronte una squadra che nelle ultime stagione si è ritagliata un ruolo importante in Serie A2, con un roster arricchito da alcuni stranieri che sulla carta assicurano un livello di esperienza e consistenza forse superiore a quello dei rossoblù, soprattutto sul monte di lancio. Ma lo spirito con cui l’Itas Mutua affronterà la stagione è già chiaro da tempo: ogni singola partita sarà affrontata come una finale, come un’opporunità per crescere e per tirare fuori il meglio da un roster infarcito di giovani. Due di questi, purtroppo, sono in dubbio per la doppia sfida di domenica: si tratta dei lanciatori De Marchi e Taschin, non al meglio della condizione fisica. L’altra sfida per il Girone E sarà tra New Rimini e Macerata.

Prima giornata in trasferta per la Serie A2 di softball. Domenica le ragazze rossoblù saranno impegnate in Toscana sul campo delle White Tigers Massa per la doppia gara valida per il Girone B. Anche in questo caso il Baseball Softball Club Rovigo si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione a fari spenti, con il primario obiettivo di dare più spazio possibile alle tante giovani rossoblù guidate da Adriano Morabito, Cristina Pollato e Milena Poli. La categoria è ormai già ben conosciuta dalle “Girls” rodigine, così come il primo avversario, che raccoglie le migliori atlete di un territorio con spiccata vocazione per il softball. Ci sono tutte le carte in regola per iniziare la nuova avventura con il piede giusto.