Prende vita la “Classe Confucio” per la diffusione della lingua e della cultura cinese

ROVIGO - Il De Amicis di Rovigo diventa la scuola polo provinciale per l’apprendimento e la diffusione della lingua e della cultura cinese, con compiti di coordinamento e promozione per tutte le attività sviluppate in tal senso nel territorio polesano.

Punti di erogazione di formazione per la lingua e la cultura cinese, oltre al De Amicis, saranno il Comprensivo di Lendinara, l’Itis “Viola”, il Comprensivo di Villadose e via via altri Istituti polesani che si vorranno accodare.

L’obiettivo che ci si pone è ambizioso: allargare la platea dei potenziali fruitori della lingua cinese, per conseguire la certificazione linguistica fino al livello B1 (HSK4), concorrere per la borsa di studio per i Summer Camping Cina rivolti agli studenti delle scuole superiori e universitari, partecipare alla competizione nazionale di competenza nella lingua cinese Chinese Bridge e consentire anche, per chi completa il percorso, l’inserimento nei canali della mediazione linguistica-culturale o altri progetti professionalizzanti nell’ambito delle attività scuola-lavoro.

Ma non solo corsi di lingua, anche attività culturali indirizzate alla promozione delle tradizioni, della letteratura e della filosofia della Cina, dell’economia e della tecnologia. Il progetto come si vede è ambizioso. Al “De Amicis” verrà implementato il polo della Classe Confucio (aule, attrezzature…) al fine di incontrare e soddisfare ancor più le richieste del territorio.

“Inutile dire – spiega il Dirigente Scolastico dell’Iis De Amicis di Rovigo, Osvaldo Pasello - che il territorio, veneto e polesano, ha una forte vocazione verso Oriente. Vocazione in termini culturali ed economici (qui si trova il capolinea storico della Via della seta), vocazione per i rapporti che gli enti culturali e le aziende del territorio intavolano da sempre verso Oriente. Strategico il ruolo che il nostro Istituto intende assumere in questa prospettiva. Com’è strategico il ruolo che l’Istituto già assume nella prospettiva della formazione permanente. Non va dimenticato che siamo pure in fase di rilancio del corso Serale per Amministrazione Finanza e Marketing, che potrà portare a diplomarsi in tre anni o meno, frequentando di sera e con percorsi molto personalizzati.

Circa l’implementazione provinciale dello studio del Cinese, un grazie particolare va certamente all’Istituto Confucio e al professor Benini, che cura l’organizzazione dei corsi di Cinese”.