I sindacati sul caso Socotherm: "Ennesima mazzata alla dimensione produttiva del nostro territorio"

ADRIA (Rovigo) - "Dopo oltre un anno di rinvii e indecisioni, il “top management” della multinazionale canadese Shawcor ci ha comunicato l’intenzione di chiudere il sito di Socotherm di Adria.Come da comunicato stampa della Regione Veneto: Le parti in campo hanno condiviso la necessità espressa dalla Regione di aggiornare il tavolo di confronto al fine di monitorare lo stato di avanzamento di ogni azione utile a mettere in sicurezza, in primo luogo, i lavoratori con misure al sostegno al reddito e a valutarne altre finalizzate all’adeguamento delle competenze dei lavoratori"."Ma c’è di più. Non c’è solo lo shock, ma l’ennesima mazzata alla dimensione produttiva del nostro territorio. Oggi ci troviamo con una multinazionale che dichiara dopo un anno e mezzo di agonia la fine del proprio interesse per la provinciaL’unica speranza è ora l’esistenza di un interesse vero concreto e propulsivo che ripristini occupazione e produttività e questo lo richiediamo e presidieremo con urgenza, impegno e coerenza"."La preoccupazione però riguarda la modalità e le condizioni di vendita di uno stabilimento il cui valore è dato non tanto dal sito in sé,La preoccupazione è la dispersione di tutto ciò e le limitazioni che la multinazionale potrebbe determinare nelle condizioni di cessione"."C’è la rabbia di assistere ancora una volta all’atteggiamento predatorio delle multinazionali, che si insediano nelle aziende che erano state avviate da imprenditori locali (la famiglia Soave era vicentina) e dopo qualche anno se ne liberano,Shawcor lascia una voragine ad Adria e il rischio concreto, se le operazioni di reindustrializzazione non saranno veloci, che tale deturpazione sociale ed economica divenga irreversibile".Chiediamo come Ooss assieme ai lavoratori e al territorio che la responsabilità sociale di una multinazionale ora non sia solo una dichiarazione di intenti, ma un atto concreto agevolando con incentivi le uscite e favorendo un possibile processo di riconversione attraverso una cessione che sia in grado di mantenere le dimensioni e i livelli occupazionali".