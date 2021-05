Leonardo Raito si dimette da coordinatore provinciale di Italia Viva

POLESELLA (Rovigo) -"Sono costretto a rassegnare le dimissioni dall'incarico di coordinatore provinciale a causa dei pressanti impegni amministrativi, professionali e famigliari che non mi consentono di dedicare il giusto impegno all'attività di partito, di fatto costringendo la collega provinciale a un surplus di lavoro e fatica che non è corretto non supportare".Nella mattinata l'ha comunicato la coordinatrice Arianna Corroppoli durante un banchetto volante davanti all'ingresso di Palazzo Roverella per il tesseramento al partito di Matteo Renzi.