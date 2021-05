Iosonoarte 2021 Award: le opere vincitrici

BADIA POLESINE (Rovigo) - Nell’Abbazia della Vangadizza, Badia Polesine (Ro), venerdì 22 maggio, atto finale dell’evento organizzato da Ethika ets capitanato dalla presidente Anna Mykhnyuk, con la collaborazione dei partner principali, Alisea (Perpetua LaMatita), ToyColor ed i brand di moda Rdress couture - Phoenix ed il supporto di Eurovideo per la diretta streaming.

Il concorso Iosonoarte 2021 Award ha coinvolto oltre 200 scuole italiane che hanno partecipato anche durante il periodo della pandemia; 30 le opere in nomination per aggiudicarsi i 4 ambiti premi, tra i quali due premi del valore di 300 euro, la targa argento Premio del Pubblico ed una borsa di studio del valore di 1000 euro, elargita dalla Famiglia Morsiani, intitolata “Enrico Morsiani designer”; 4 i vincitori assoluti.

“Sigillum” realizzata da Annarita DePetra, Istituto comprensivo “De Petra” di Casoli (Chieti) con la docente professoressa Paola Cipolla. Motivazione: l’opera rappresenta in modo sintetico e puntuale la tematica del contest con pungente attualità e sapiente utilizzo delle tecniche artistiche moderne. Il messaggio giunge chiaro e intenso a chi guarda questa opera, suggerendo una riflessione istintiva in ogni individuo.

“Profumo di lamponi” realizzata da Robero Trapani, Liceo Artistico “Weil” di Treviglio (BG) con la docente professoressa Maristella Picozzi.

Motivazione: l’intensità cromatica rappresenta al meglio il desiderio di libertà anche di vivere la moda ed il proprio mondo, giorno per giorno con spensieratezza e gioia! Scaturisce tutta la sensazione di feeling che l’artista trova anche in un semplice frutto della natura.

Premio del Pubblico, Targa Argento a “Madre natura” realizzata da Lucia Tartufoli, IC “San Agostino” di Civitanova Marche con la docente professoressa Cinzia Paciaroni.

Motivazione: tra le 30 opere finaliste il premio viene assegnato per maggiore preferenza del pubblico web che ha espresso 286 preferenze sul totale di 3.219 espresse, votate da 1.538 persone.

Borsa di studio “Enrico Morsiani designer” (valore di 1000 euro) a “Don’t Need To Be Saved” realizzata da Alice Pessina, del Liceo Artistico “Weil” di Treviglio (BG) con la docente professoressa Maristella Picozzi.

Motivazione: Enrico Morsiani alla cui memoria questa borsa di studio è intitolata, è stato ed è, con la sua visione emozionale degli oggetti e delle forme, espressione di Arte che viene dal cuore. Ci siamo soffermati sull’opera di Alice, appena l’abbiamo vista…perché?…Perché, nell’ambito del contest, è unica nella tecnica e nella declinazione cromatica…Perché è etica espressione visiva del messaggio forte del cuore che, sopra a tutto, è fonte di vita e simbolica sede della moralità umana e sociale…Perché è Arte che emerge dal profondo dell’animo, per concretizzarsi nel tessuto di un abito, che esterni e diffonda l’emozione del ritrovato cuore universale che sa come salvarsi.

Questo è lo Spirito di Enrico, marito, padre, designer, vero amico…La sua creatività e gioia di Vivere, ti sia di esempio e di ispirazione, cara Alice.

Tutti i premi alle scuole vincitrici ed ai ragazzi, saranno inviati dalle aziende partner che hanno sostenuto il contest, così come i premi in denaro che andranno direttamente alle famiglie dei ragazzi vincitori.

L’evento è stato prodotto anche in diretta streaming per le scuole partecipanti che hanno potuto così interagire direttamente con la conduttrice Cristina Chinaglia ed hanno potuto assistere (anche se a distanza) a questo innovativo contest per le scuole italiane, che ha adottato come centro d’Italia, l’Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine.

Non appena pronto, sarà a disposizione anche il filmato riassuntivo dell’evento sul canale YouTube di Ethika ets, per una fruizione prolungata e le 30 opere saranno disponibili sulla T-shirt commemorativa prodotta da PhoeniX in filato Econyl® (100% rigenerato), disponibile sul sito www.lukemartini.com, insieme alla distribuzione digitale dell’Albo d’Oro IoSonoArte 2021, che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme internazionali, in formato e-book. I fondi raccolti saranno devoluti all’associazione Ethika ets per le attività di creazione di arte e design nei laboratori artistici delle scuole italiane.

Già dal mese di giugno si inizierà a lavorare per l’edizione 2022 del contest con nuove e gradite sorprese, ancora più entusiasmanti. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.iosonoarte.com