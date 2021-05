Vincenzo Cappellini: "Basterebbe volerlo davvero, ed il tribunale potrebbe ampliarsi sull'ex carcere di via Verdi"

ROVIGO -che afferma: "Essendo necessario ampliarlo, può ben essere allargato nelle attigue vecchie carceri dismesse le quali offrono spazio sufficiente per tutti gli occorrenti uffici giudiziari ed anche per un parcheggio destinato sia ai magistrati che per i funzionari nonché avvocati e frequentatori del palazzo"."Questo inderogabile ed irrinunciabile indirizzo, desiderato da molti degli abitanti rodigini e polesani deve superare tutte le inaccettabili difficoltà che si sono frapposte in questi ultimi mesi, quali l’assurda realizzazione di un carcere minorile da trasferirsi da Treviso a Rovigo, con i progetti accessori di completamento per lavori ideati, non certo in loco, e fors’anche già appaltati, nonché tutte le altre complicazioni create dal Ministero di Roma o dalla Regione Veneto, per quanto di loro competenza.Dopo la grande alluvione del novembre 1951, quando tutte le acque piovane, del Piemonte, Lombardia ed Emilia, si sono disordinatamente riversate sul Polesine, la stessa Provincia e conseguentemente la città capoluogo di Rovigo non sono più state quelle di prima. Basti considerare che gli abitanti complessivi sono passati dai 350.000 nel 1951, a meno dei 250.000 attuali. Non solo, ma"Con quanto sta oggi accadendo per il rinnovo del Tribunale sembra che tale, se non meno, venga pedissequamente seguita dai nostri burocrati, tanto regionali che nazionali. Questo però non deve continuare perché ora i rodigini sono più che determinati a dire basta" afferma Cappellini.Il Tribunale di Rovigo, mi ripeto, deve rimanere dov’è ancora oggi, in via Verdi ed ampliato nei fabbricati attigui. E’ il minimo che le “superiori” autorità amministrative-politiche possono ed, anzi, debbono ora fare per la nostra Città.Ed i cittadini di Rovigo devono pretendere fermamente che questo avvenga anche facendo la voce grossa.a fianco degli amministratori politici a collaborare per portare avanti questo indispensabile intervento urbano della nostra Rovigo.".