Mirella Zambello verso la riconferma

ROVIGO – Le assistenti e gli assistenti sociali del Veneto hanno un nuovo Consiglio regionale dell’Ordine: giovedì 20 e venerdì 21 maggio 2021, in 1261, pari al 40,55% dei 3110 aventi diritto (in 49 sono risultati privi di Pec e quindi senza diritto di voto) hanno scelto i loro rappresentanti per la professione. E lo hanno fatto, per la prima volta, esclusivamente online, tramite una procedura rigorosa che ha visto l’utilizzo della Posta elettronica certificata obbligatoria per ogni professionista iscritto a un albo (oltre che per le imprese).

Il risultato dello spoglio è arrivato sabato. Sono stati eletti 8 consiglieri per l’elenco A (rappresentanti degli assistenti sociali specialisti) e 7 consiglieri per l’elenco B (rappresentanti degli assistenti sociali non specialisti), oltre al revisore unico.

La maggioranza uscente, raccolta nella lista “Connessioni per la professione”, ha conquistato 11 consiglieri, mentre la lista concorrente, “#Cambiamostile” ne ha visti eletti 4. Il nuovo Consiglio regionale dell’Ordine si riunirà il 4 giugno per eleggere presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

La attuale presidente, Mirella Zambello, che va verso la riconferma, ha voluto così salutare l’esito del voto: “L’affluenza del 40,55% è un buon risultato in termini di partecipazione che va a consolidare questa modalità del voto online: ringrazio i componenti del seggio elettorale che hanno seguito tutte le operazioni del voto in particolare il presidente Riccardo Saltorel”.

Poi ha proseguito: “Il voto ha confermato la maggioranza uscente in modo molto ampio e questo testimonia il buon lavoro fatto. Il lavoro del Consiglio uscente ha portato diversi passi in avanti, sia a livello istituzionale, nei contatti con le pubbliche amministrazioni, sia per i colleghi. Abbiamo svolto un’attività formativa importante nonostante il lockdown e nel corso degli anni abbiamo anche risanato il bilancio, portando quest'anno un risultato positivo. Questo ci permetterà di riprendere immediatamente il lavoro e di portare avanti tutte le istanze che abbiamo raccolto in questi mesi e anni”.

Zambello ha poi ringraziato calorosamente i consiglieri uscenti “perché hanno dedicato molto tempo, molta professionalità e molta passione all'attività dell'Ordine”, e ha sottolineato che i nuovi innesti nel Consiglio porteranno “energia e idee innovative”.

Mirella Zambello, nata a Rovigo, è presidente del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto dal 2017. Ha vissuto la sua vita professionale in diverse istituzioni venete tra grandi comuni e Ulss, presso servizi in Regione Veneto, ed è dal 2011 funzionario presso l’Inail di Rovigo. Insegna Tecniche e metodologie del Servizio sociale all’Università degli Studi di Padova. È assessore ai Servizi sociali della Città di Rovigo.

L’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto conta 3159 professioniste e professionisti del servizio sociale, impegnati in una vasta gamma di settori: nei servizi delle Aziende Ulss, nelle rsa e centri Servizi per anziani, nei molteplici servizi dei comuni, nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali socio-sanitari, nei servizi per le disabilità, per i migranti, nei centri antiviolenza, nei servizi della Giustizia, e in tutte le soluzioni innovative dell’abitare supportato e per persone con fragilità.

Lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio n.178/2000 – che ha finalmente previsto fondi per gli ambiti dei Comuni fino a raggiungere il livello minimo di un assistente sociale ogni 4000 abitanti – porterà a un rafforzamento della presenza degli assistenti sociali sul territorio, mentre il Recovery plan e il Family act consentiranno di disporre di risorse straordinarie per innovare i servizi sociali e per rispondere alle tante emergenze in atto. “Un’opportunità da non sprecare – precisa Zambello - il nuovo consiglio si metterà subito all’opera per proseguire la forte azione promozionale orientata a potenziare la presenza della professione nei comuni e nei diversi servizi socio-sanitari. In quest’ultimo periodo sono in effetti aumentate le opportunità lavorative per i giovani colleghi, spesso richiesti per svolgere progettualità innovative e di rinforzo della rete dei servizi esistente”.

Ecco l’elenco di elette ed eletti:

– Eletti per la sezione A

Mirella Zambello con voti 621

Vittorio Zanon con voti 552

Marilena Sinigaglia con voti 547

Franca Bonin con voti 422

Luca Binotto con voti 363

Barbara Bellotto con voti 326

Nellì Rubini con voti 301

Simona Berti con voti 294

– Eletti per la sezione B

Marco Diliberti con voti 415

Samuele Zanella con voti 346

Chiara Pozzato con voti 325

Francesca Appon con voti 311

Jessica Spader con voti 304

Tobias Voltan con voti 295

Gloria Busetto con voti 282

– Revisore Unico

Fabio Bettin Zagolin con voti 428