Continua la ripresa per la Franchigia Polesine under 16

FRASSINELLE (Rovigo) - Seconda amichevole stagionale per l’Under 16 della Ftgi Rugby Polesine. La ripresa delle partite, dopo un anno di attività sportiva complicata dalla situazione Covid, sancisce il lento ritorno alla normalità per i ragazzi guidati da Matteo Bellini. Sabato 22, presso gli impianti di Frassinelle, la squadra che unisce la Junior Rugby Badia e il Rugby Frassinelle si è trovata ad affrontare un altro avversario di alto livello, ovvero i pari età del Benetton Treviso.

Il risultato finale ha sorriso alla formazione trevigiana per sei mete a zero, ma i ragazzi polesani ancora una volta hanno ben impressionato. Il lavoro fatto in settimana sui punti di incontro e sul placcaggio ha dato buoni risultati e i coach Bellini e Bonini alla fine dell’incontro si sono detti soddisfatti, soprattutto dall’atteggiamento dei ragazzi i quali, nonostante la superiorità dell’avversario hanno provato fino alla fine a imporre il proprio gioco senza arrendersi e nonostante le maggiori doti atletiche degli avversari. Va evidenziato che il gruppo è composto da ragazzi molto giovani, per lo più esordienti nella categoria il quale sta seguendo un preciso processo di crescita e il fatto di affrontare in amichevole avversari di maggior caratura sicuramente li aiuterà nel raggiungere e maturare una maggiore esperienza.

La settimana prossima si concluderà questo primo ciclo di amichevoli con la gara di ritorno contro l’Accademia della Rugby Verona presso il loro centro sportivo. Successivamente, il prossimo 6 giugno, inizieranno gli impegni ufficiali con le attività facoltative stabilite dalla Federazione Italiana Rugby. Le squadre coinvolte in tutto il Veneto sono 24 e l’unica rappresentante della provincia di Rovigo sarà proprio la Franchigia Rugby Polesine.

Sono scesi in campo: Camellini Gianmarco, Ferrigato Lorenzo, Ferraresi Diego, Poltronieri Riccardo, Grendene Tommaso, Merlo Riccardo, Toso Yuri, Bolognini Nicola Maragni Tommaso, Ferrari Gabriele, Casarolli Mattia, Rossi Mirco, Lodi Manuel, Navarri Andrea, Targa Daniel, Malaman Nicolò, Baccaro Mattia, Costa Leonardo, Tommaso Guarnieri, Marangoni Leonardo.