Anna Maria Bernardi selezionata tra 100 donne di tutta Europa

ROVIGO - In occasione delle celebrazioni del centenario della fondazione del primo Soroptimist club, avvenuto il 3 ottobre 1921 a Oakland California, il Soroptimist International d’Europa ha selezionato 100 donne che negli ultimi 100 anni si siano particolarmente distinte e abbiano concretamente trasformato la vita delle donne in conformità con la Mission e la Vision del Soroptimist. Tra queste 100 donne di tutta Europa, la città di Rovigo vanta una cittadina illustre: Anna Maria Bernardi.

Laureata a Padova nel 1969 in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Ematologia, Nefrologia Medica, Medicina Interna, Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica e Endocrinologia, è stata la prima donna Primario in Italia e ha creato il reparto di Nefrologia e Dialisi a Rovigo nel 1976. Docente all’Università di Padova, ha pensato e realizzato, per prima in Italia, i Centri vacanze per pazienti in dialisi e un’unità di dialisi sulle navi da crociera; Primario dei Servizi di Dietetica a livello provinciale nel 1995; nel 2000 ha realizzato in collaborazione con l’Università di Padova il primo Centro nel Veneto per i disturbi del comportamento alimentare; ha promosso diversi progetti nazionali del Soroptimist quali quello sull’ osteoporosi, il progetto “Cuore di donna”, il progetto di Medicina di Genere, organizzando per quest’ultimo ben 65 convegni a livello nazionale e locale per operatori sanitari e per la cittadinanza; ha scritto, insieme alle altre socie medico del club di Rovigo, il libro “Nutrizione è donna”, si è occupata, in linea con gli ideali dell’ associazione, di contrasto alla violenza di genere, lotta agli stereotipi, violenza sui minori, assistenza agli anziani, e sempre con il club Soroptimist di cui è stata fondatrice e presidente, ha realizzato il primo Centro Dialisi in Tanzania, addestrando e formando 2 medici e 2 infermieri tanzaniani seguendo il centro nel tempo con formazione e invio di materiali di consumo.

Direttore sanitario dell’Avis dal 1977 al 2015, ha fondato l’ associazione Aido provinciale e ne è stata Direttore Sanitario fino al 2015 portando la nostra provincia di Rovigo prima a livello nazionale per donazione di organi e tessuti. Nel 2001 ha fondato l’Avo provinciale e organizzato numerosi corsi di preparazione per i volontari ospedalieri. Nel 2005 ha ricevuto il titolo di Commendatore al merito della Repubblica e nel 2006 l’ Attestato di Benemerenza al merito della Sanità Pubblica per le confermate doti professionali. Alle sue doti professionali e allo spirito di servizio, Anna Maria Bernardi aggiunge una spiccata sensibilità e umanità nei riguardi di donne e bambini, incarnando quelli che sono i valori e gli ideali del Soroptimist.