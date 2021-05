Al coworking di Zico un corso gratuito sul social media marketing

ROVIGO - Investire nella comunicazione digitale e sui social è strategico, anche per le piccole imprese che vogliono curare meglio le loro strategie di marketing. Ma per chi vuole lavorare in questo ambito occorrono passione e competenze specifiche. Per chi cerca lavoro nel marketing digitale e ha bisogno di aggiornare le proprie conoscenze, Zico promuove un corso gratuito di 90 ore.Un'opportunità rivolta a persone disoccupate, grazie all'Assegno per il Lavoro della Regione Veneto. Al termine del corso sarà anche possibile partecipare ad un percorso di orientamento e accompagnamento per la ricerca di una nuova occupazione.La scadenza per iscriversi è il 10 giugno. Per chiedere di partecipare,al numero 331 7878566 o scrivere a formazione@zico.me . Gli incontri prenderanno il via dal 14 giugno, tutti in orario mattutino per tre settimane. Si svolgeranno in presenza nella sede di Zico, in viale Porta Adige, 45/G., i fondamenti e la creazione di un piano di marketing, la gestione dei social media, le tecniche di storytelling, la gestione pratica di siti web e strumenti informatici.Dopo il corso, i partecipanti avranno anche la possibilità di essere seguiti in un percorso di accompagnamento alla ricerca di un lavoro. Zico, inoltre, sta raccogliendo le disponibilità di imprese locali, interessate ad inserire nel proprio organico una figura che si occupi della comunicazione digitale. Per altre informazioni e aggiornamenti, si può visitare il sito www.zico.me