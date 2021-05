Scoprire il Polesine in barca e bicicletta [VIDEO]

Post-It dal Polesine, ideata e condotta da Irene Lissandrin, è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di RovigoOggi.it, ed è possibile rivederla integralmente da questo articolo o dal puntata della rubrica, è stata trasmessa in diretta sulla, ed è possibile rivederla integralmente da questo articolo o dal canale Youtube di RovigoOggi.it dove potrete trovare anche le puntate precedenti.

ROVIGO -e la sua asta Fissero - Tartaro doveva diventare un'autostrada via acqua, ma la piattaforma a mare, che doveva essere costruita di fronte a Porto Levante è stata spostata verso Chioggia, sotto l'autorità portuale di Venezia.Da qualche anno Assonautica, che si è sempre occupata di mare, ha delle sezione dedicate alle acque interne, la prima è nata proprio a Rovigo e si occupa delle vie navigabili interne del Veneto e dell'Emilia. "".In Polesine Assonautica si occupa principalmente di sviluppare il, "nel meraviglioso Delta ma ancheIl connubio barca - bicicletta, - illustra la Presidente - la prima di nostra competenza, la seconda in sinergia con la Provincia di Rovigo che sovrintende i percorsi ciclabili, è davvero interessante".L'estate è alle porte e il Polesine si sta organizzando. Un poll di imprenditori associati Assonautica mettono a disposizione una imbarcazione chiamata RossoBlu, a cui sono collegate delle biciclette, questo per permettere tre itinerari turistici al momento validati. Il primo itinerario si intitola "La via delle acque" con partenza dal Mulino Pizzon di Fratta Polesine direzione Zelo con pit stop ai gorghi di Trecenta. Il secondo è "La via dell'archeologia" da Rovigo ad Adria, partenza dall'attracco di Bosaro fino al museo archeologico di Adria, a Rovigo la tappa è programmata al museo dei Grandi Fiumi.Il terzo "Tra Ville e castelli" che prevede la sosta al castello di Arquà Polesine, l'imbarco a Bosaro, l'arrivo al museo Pizzon di Fratta Polesine e qui il percorso in bici fino a Villa Badoera, Villa Avezzù e casa museo Matteotti. Sempre in bici si arriva alle antiche distillerie Mantovani di Pincara.Questa