Un viaggio tra bellezza, buon vino e cultura

ROVIGO - Piero Pelù, frontman dei Litfiba, Mauro Corona, alpinista e scrittore, Bianca Berlinguer, conduttrice di Carta Bianca RAI 3, Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale e botanico, e Carlo Cottarelli, economista, sono i protagonisti di Sorsi d’autore 2021. La manifestazione giunta alla XXII edizione è organizzata da Fondazione Aida con la Regione del Veneto, Istituto Regionale Ville Venete e Associazione per le Ville Venete; si terrà dal 19 giugno all’11 luglio in alcune prestigiose Ville Venete: Badoer, Foscarini Rossi e Cordellina Lombardi, oltre che, per la prima volta, al Castello di San Salvatore.

Gli eventi di Sorsi d’autore 2021 dopo la versione podcast dello scorso anno, tornano quindi in presenza: vengono proposte quattro giornate all’insegna di bellezza, cultura e sapori grazie a una formula collaudata nel tempo. Gli appuntamenti in calendario abbinano, infatti, al patrimonio storico rappresentato dalle Ville Venete, il piacere di degustare un buon bicchiere di vino, accompagnato da alcune eccellenze gastronomiche, e incontri conviviali con noti personaggi.

Piero Pelù il 19 giugno alle 18.30 in Villa Badoer di Fratta Polesine (RO) presenterà Spacca l'infinito. Il romanzo di una vita (Giunti), romanzo che traccia il profilo della vita della rockstar, dalla famiglia fino alla partecipazione a Sanremo 2020. I vini Tedeschi andranno ad accompagnare il dibattito moderato da Federico Bonati.

Altrettanto pepato si preannuncia l’incontro del 2 luglio alle 19.30 in Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore (VI) dove Mauro Corona, alpinista, scrittore e poeta del legno, come si definisce, incontrerà, finalmente, Bianca Berlinguer, conduttrice di Rai 3. Un incontro alla maniera di Carta Bianca dove, incalzati da Luca Telese, si confronteranno sui principali temi di attualità.

Accompagneranno l’incontro i vini di Cantina Falezze. Il sontuoso Castello di San Salvatore di Susegana (Treviso) tra i castelli Tardo Medievali meglio conservati in Europa, e i vini di Cantina Collalto, faranno da cornice dell’incontro con Carlo Cottarelli, economista di grande fama internazionale. Cottarelli moderato da Tesele il 4 luglio alle ore 19.00 presenterà All’infermo e ritorno (Feltrinelli) una guida nel labirinto della nostra ricostruzione economica ma anche un’idea per il futuro dell’Italia, a partire da tre parole d’ordine: uguaglianza di possibilità, merito e solidarietà.

Chiude la XXII edizione della manifestazione Stefano Mancuso, scienziato e botanico di fama

internazionale oltre che autore de La pianta del mondo (Laterza). L’11 luglio alle 19.00 in Villa Foscarini Rossi di Stra (Venezia) presenterà questa raccolta di storie che riguardano il legame tra le piante e la storia dell’uomo sulla Terra.

I posti sono limitati, per accedere agli eventi è consigliato richiedere l’accesso sul sito https://www.fondazioneaida.it/negozio

Info: http://bit.ly/sorsi_autore_2021 - 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it.