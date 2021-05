“Il Teatro siete Voi” riapre il Ballarin di Lendinara e fa sold-out [VIDEO]

LENDINARA (Rovigo) – E’ online, in differita streaming, lo spettacolo “Il brutto anatroccolo”, risultato del laboratorio teatrale annuale della scuola media Alberto Mario di Lendinara, portato per la prima volta in scena al Teatro Ballarin lo scorso sabato 29 maggio 2021 nell’ambito della rassegna “Il teatro siete voi” con uno sold-out di pubblico, seppure nei limiti della riduzione Covid.

La rassegna itinerante “Il teatro siete voi”, nella sua ripartenza tra le prime del suo genere in Veneto, dopo lo stop Covid, sta portando i primi spettacoli dal vivo con pubblico nei teatri del Polesine, aprendo la nuova stagione. Così, dopo il Teatro sociale Balzan di Badia, si è inaugurata anche la nuova apertura del Teatro comunale Ballarin di Lendinara. Fatto sottolineato dall’assessore alla Cultura Francesca Zeggio, che ha ringraziato per la resilienza e la caparbietà organizzativa, la project manager de “Il teatro siete voi” Irene Lissandrin e l’associazione ViviRovigo.





“Il brutto anatroccolo” è l’ultimo appuntamento della sezione “Scuole sul palco”. Risultato del laboratorio teatrale dei 37 alunni delle classi II e III media Alberto Mario di Lendinara, guidati dall’inossidabile operatore teatrale Emilio Milani. Nell’attività di quest’anno, la novità assoluta dell’introduzione del Forum Theatre, una tecnica del Teatro dell’Oppresso, nato in Brasile negli anni ’60 del Novecento, che consiste nel fornire spunti di cambiamento personale, sociale e politico a tutti coloro che si trovassero in situazioni di oppressione. Realizzando sei scene di bullismo, emarginazione e discriminazione a scuola, i piccoli attori dovevano cogliere i suggerimenti del pubblico per modificare degli elementi narrativi ed improvvisare le nuove conseguenze, in modo che i nuovi “brutti anatroccoli” ricevessero dalla comunità dei nuovi spunti di resilienza. Storie tristi dall’andamento prevedibile, prendono improvvisamente un altro risvolto e cambiano le dinamiche interpersonali, divenendo comiche e paradossali: come quando i bulli, fedeli alla loro ostilità, dovevano comunque diventare collaborativi in una spiazzante finta disponibilità o come quando il bullizzato, diventava il migliore della classe, trasformando la violenza in convenienza. Massimo e tangibile il divertimento dei 37 piccoli attori, che come in un esaltante gioco di ruolo, dovevano mantenere il carattere del loro personaggio e adattarlo all’imprevisto.

