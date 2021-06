Il sole sorride in casa rugby Frassinelle

FRASSINELLE (Rovigo) - Ultima domenica di maggio che ha visto protagonisti a Frassinelle i ragazzi dell’Under 12 del minirugby della società gialloblù che sono stati impegnati in una serie di partitelle domestiche con l’obiettivo di fare assaporare anche a loro il ritorno delle sfide della domenica mattina dopo che nelle giornate festive precedenti erano state coinvolte tutte le altre categorie minori.

L’obiettivo è stato pienamente centrato da parte di tutti, con i ragazzi raggianti ed entusiasti per l’attività svolta e tecnici soddisfatti per quanto organizzato e nel vedere la gioia che aveva contagiati tutti i partecipanti.

Gli educatori gialloblù hanno cercato di organizzare un minitorneo tra tutti i partecipanti, coinvolgendo tutti gli atleti.

Alla fine dell’evento Marco Fenzi, responsabile della categoria, ha voluto evidenziare come la giornata sia stata positiva: “Non solo sole, bel tempo e divertimento è stato vissuto domenica al campo di Frassinelle ma anche prestazioni tecniche di ottimo spunto, bel gioco e continuità con buona occupazione dello spazio. Si sono viste cose belle e sono state vissute dai ragazzi in modo pieno ed autentico. La gran voglia di confrontarsi ma ancor più quella di giocare a rugby ha fatto vivere agli attori in campo, i veri e autentici protagonisti della giornata ma anche a chi era fuori, una bella mattinata di rugby e di voglia di stare insieme.

Oggi abbiamo assistito ancora una volta come questi ragazzi amino stare in gruppo per divertirsi in modo sano e maturo sentendosi un’unica squadra e una parte importante della famiglia del Rugby Frassinelle”.

Alla fine della mattinata tutti i ragazzi si sono ritrovati in campo per consumare una merenda che la società con i suoi volontari aveva preparato per loro.

Anche l’Under 14 è scesa in campo a Mira contro il Rugby Riviera per un allenamento congiunto con la formazione veneziana. Tutti i ragazzi erano presenti a dimostrazione di quanto grande sia anche per loro la voglia di giocare e fare gruppo dopo questa lunga pausa forzata.

Alla fine della mattinata è stata disputata anche una partita tra le due formazioni dove, al di là del risultato finale che è stato positivo per i galletti gialloblù, la contesa ha dato modo ai tecnici Mirco Visentin e Renzo Incanuti di valutare il lavoro fatto in settimana per migliorare alcune situazioni di gioco evidenziate dopo la doppia sfida con il Rugby Verona delle domeniche precedenti.

Vista la bella giornata quasi estiva con il ritorno dalla trasferta veneziana, la società assieme ai genitori che avevano accompagnato i ragazzi in trasferta hanno voluto offrire loro una breve gita all’Isola Verde con gelato finale consumato sulla spiaggia della località turistica.

Sabato 5 Giugno inizierà l’attività facoltativa organizzata dal Comitato Regionale Veneto, attività che ha sostituito per quest’anno i campionati di categoria.

Il week-and sarà aperto sabato pomeriggio alle 17.00, presso l’impianto S. Malin di Frassinelle dalla formazione Under 14 che sarà opposta ai pari età del Petrarca Padova.

La mattina successiva, alle ore 10.00 sempre a Frassinelle, toccherà alla formazione Under 16 di Badia Polesine e Frassinelle che compongono la FTGI Rugby Polesine, per confrontarsi con i pari età della FTGI Padova Rugby.