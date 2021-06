La Cgil chiede la proroga del blocco dei licenziamenti, mille i posti a rischio in provincia di Rovigo

ROVIGO - Almeno 25 mila posti di lavoro a rischio nel Veneto ed almeno un migliaio, considerando tutti i settori, nella Provincia di Rovigo con la fine del blocco dei licenziamenti previsto in due fasi: dal 1 luglio 2021 per le imprese industriali e del settore edile che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dal 1 novembre 2021 per le imprese, soprattutto medio-piccole, di tutti gli altri settori che godono del FIS o della cassa integrazione in deroga. Numeri significativi quelli forniti dalla Cgil Rovigo, visto che si andrebbero a sommare ai posti di lavoro già persi durante la pandemia.

“In questa condizione celebriamo quest’anno la festa della Repubblica il 2 giugno che ci impone pertanto una ulteriore seria riflessione. I Padri Costituenti - sottolinea Pieralberto Colombo, Segretario generale Cgil Rovigo - nella elaborazione di quella che rimane una delle migliori Costituzioni al Mondo misero non a caso al centro della nostra Carta Costituzionale il lavoro, scrivendo, come è noto, nel primo articolo che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Fuori dalla retorica, democrazia e lavoro strettamente connessi: senza lavoro infatti anche l’effettivo esercizio democratico dei propri diritti diventa difficile e si creano invece esclusione e disuguaglianze.

Se vogliamo pertanto partire da questo oggettivo assunto, tutti gli attori impegnati nella nostra società credo che dovrebbero condividere la battaglia del Sindacato Confederale per prorogare il blocco dei licenziamenti. Un unicum - è vero - in Europa, nato dal dialogo tra Parti Sociali e Governo ma del quale dovremo andare fieri, avendo concretamente salvato centinaia di migliaia di posti di lavoro, evitando ulteriori difficoltà e tensioni sociali, altro che assistenzialismo”.

A”nzi, tale importante provvedimento non è stato sufficiente a salvaguardare quel grande esercito di lavoratori precari (contratti a termine, somministrati, intermittenti, collaboratori, partite iva individuali) che hanno comunque perso il lavoro nel corso del 2020 (o non sono stati riassunti), soprattutto donne e giovani: oltre 900mila in tutta Italia, con circa un milione di cosiddetti nuovi poveri creati. La pandemia - evidenzia Pieralberto Colombo - ha purtroppo reso evidente quanto da anni come Sindacato denunciamo, proponendo invece modelli diversi: l’estrema frammentazione e precarietà creatasi negli ultimi 15 anni, almeno, ha allargato quella parte di mondo del lavoro che deve fare i conti con la mancanza di tutele e sicurezze. Non il lavoro quindi al centro, strettamente connesso alla democrazia di una società (come previsto dalla nostra Costituzione) ma come semplice variabile di costo da abbattere. A ciò si aggiunga quel grande esercito di persone (oltre un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori in nel nostro Paese) di cui si parla meno ma che, pur lavorando, hanno un reddito inferiore agli 8.500 euro l’anno (circa oltre duemila persone solo nella nostra Provincia). I cosiddetti lavoratori “poveri”, sottopagati o part time involontari, che si fatica a considerare realmente come occupati.

La nostra proposta è un’altra, con al centro il lavoro e la sua qualità contrattuale e salariale: valorizzare le risorse umane, eliminazione di alcune delle forme più precarie di lavoro, finanziamenti non più a pioggia alle imprese ma condizionati alla creazione di lavoro stabile e di qualità con il rigoroso rispetto delle norme sulla salute e sicurezza, salari adeguati alle lavoratrici e lavoratori anche attraverso una riforma fiscale complessiva in senso progressivo - combattendo davvero l’evasione fiscale - e formazione come diritto fondamentale permanente per tutti i lavoratori per consentire alle persone di non essere escluse dalle tante trasformazioni e transizioni in atto.

Ecco perché diviene fondamentale arrivare “vivi” alla ripresa con al centro tali temi - senza arrenderci alla fatalità dei licenziamenti che parte del mondo imprenditoriale sembra predicare inevitabili - e chiediamo la proroga per tutti del blocco dei licenziamenti (che già è bene ricordarlo prevede delle deroghe per le Aziende ad esempio che cessano l’attività). Non possiamo permetterci ulteriori perdite di migliaia di posti di lavoro, sia da un punto di vista sociale ma anche perché disperderemmo un importante patrimonio di professionalità prezioso per le stesse imprese e finiremmo per deprimere ulteriormente la domanda interna, fondamentale invece per la ripresa. Non un blocco all’infinito, ovviamente, ma indispensabile mentre portiamo a compimento l’urgente riforma degli ammortizzatori sociali in senso finalmente universale che coprano tutti i lavoratori di tutti i settori e delle politiche attive del lavoro in grado davvero di accompagnare donne uomini, di tutte le età, nelle transizioni da un lavoro all’altro. Ciò oltre alla definizione di altri strumenti, alternativi al licenziamento, che da tempo proponiamo: un nuovo contratto di solidarietà, contratto di espansione già ad oggi allargato alle Aziende con almeno cento dipendenti e ampio utilizzo del Fondo Nuove Competenze che coniuga lavoro e formazione, in alternativa alla cassa integrazione o ai licenziamenti.

A monte di tutto ciò ci deve però essere, dal livello locale a quello nazionale, la definizione di una sorta di “patto” tra Parti Sociali ed Istituzioni per condividere tali principi ed andare insieme in questa direzione, condividendo ed utilizzando tutti gli strumenti consentiti. Sarebbe un modo nuovo ma concreto anche per celebrare davvero la Festa della nostra Repubblica ed i suoi valori fondanti in una fase così difficile ma decisiva per il futuro”.