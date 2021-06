Soroptimist International compie cent'anni

ROVIGO - Il Soroptimist International celebra il centenario della fondazione con un progetto dedicato alla salvaguardia dell’ambiente, in ricordo delle madri fondatrici che, nel 1921 in California, si attivarono per salvare un bosco di sequoie dall’ abbattimento. Il progetto “Oasi delle api” nasce dalla volontà di proteggere questi insetti così indispensabili per il nostro ecosistema e così a rischio di estinzione.Il club Soroptimist di Rovigo ha quindi individuato nel Parco del Delta e più precisamente nell’ area delle Dune Fossili, il luogo dove posizionare 2 delle 3 arnie didattiche donate e circa 70 piante mellifere che garantiranno nutrimento alle api in ogni periodo dell’ anno.Il Presidente dell’ associazionePresenti all’inaugurazione la Sindaca di Porto Viro, Marina Veronese, l’apicoltrice Imelde Zecchin che ha avuto in dono la terza arnia didattica e il Presidente del Parco Regionale Veneto Delta del Po, Moreno Gasparini, che ha sottolineato, oltre all’ importanza della donazione, anche il valore aggiunto della collaborazione tra associazione Soroptimist e Ente Parco del Delta, in un ottica di aumentata offerta per il turismo. Visitatori, turisti, scolaresche che da sempre visitano e amano questo parco scoprendo l’ unicità delle dune fossili , potranno da oggi guardare da vicino e in assoluta sicurezza il meraviglioso mondo delle api.