La festa del due giugno nella città più risorgimentale d’Italia [VIDEO]

LENDINARA (Rovigo) – Con una sorta di pellegrinaggio nei luoghi risorgimentali, la comunità di Lendinara, capitanata dal Sindaco, ha celebrato nel modo più solenne possibile la ricorrenza del 75° anniversario della festa della “Nostra Repubblica”.

“D’altronde - ha sottolineato Luigi Viaro introducendo le celebrazioni davanti alla biblioteca comunale - ormai i partiti sono due, quello di chi ama la propria comunità e quello di chi si disinteressa”, richiamando un concetto a Lui caro. Per farlo è ricorso alla drammatica esperienza vissuta in questo ultimo anno di pandemia che ha dimostrato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, l’interdipendenza sociale della comunità civile. “Onoriamo il nostro tricolore, consapevoli di questo, come dimostrano i nostri preziosi Volontari ancora in prima linea al centro vaccinale” ha continuato il Sindaco, riaffermando con forza che non si può far crescere la comunità gli uni contro gli altri. C’è bisogno di una politica di convergenza e questo vale per l’Italia ma anche, ha posto l’accento il Primo cittadino, per Lendinara.





“Se il 25 aprile può ancora prestarsi a qualche lettura di parte, perché la guerra aveva lasciato strascichi dolorosi, la festa della Repubblica deve essere la festa di tutti gli italiani … ma non dev’essere un esercizio di dialettica ma l’occasione per irrobustire lo spirito d’appartenenza”.

Dal 1848 in poi la primavera dei popoli, ha ricordato il Sindaco, ha portato con un faticoso e talvolta sanguinoso percorso prima all’unità del paese e infine alla Repubblica.

Davanti alle lapidi di Alberto Mario e Jessie White, il prof. Marco Chinaglia ha invece ricordato la singolare coincidenza definita “uno scherzo del destino” per il due giugno; perché in quella data nel 1882 muore nella solitudine di Caprera Giuseppe Garibaldi, nel 1883 muore Alberto Mario e nel 1946, quell’ideale repubblicano che fu loro, invece si realizza. Inevitabile da parte dell’oratore il riferimento al libro “Solo”, l’ultimo lavoro di Nencini sull’omicidio Matteotti, per parlare del milite ignoto che nel 1921 che fu un tentativo purtroppo fallito di riconciliazione. Vicende importanti per comprendere che noi siamo il frutto delle scelte delle generazioni passate. In questo senso Lendinara si può definire la città più risorgimentale d’Italia e il museo è perciò il migliore lascito alle nuove generazioni dal momento che (citando una frase di Draghi) “prima del diritto all’appartenenza c’è il dovere della cittadinanza”.

Bellissimo l’intervento di Edoardo Bagatin che ha mostrato come anche i più giovani mostrino interesse per la storia e la cultura locale, alimentando la speranza di tutti per un futuro migliore.

Ugo Mariano Brasioli