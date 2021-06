Una donna alla guida del Pd di Lendinara. La consigliera Valentina Travaglini Boldrin eletta segretaria

LENDINARA (Rovigo) -. Succede a Stefano Borile, segretario locale del partito dal 2015. All’assemblea hanno partecipato oltre ai tesserati il segretario provinciale Angelo Zanellato, il vicesegretario e assessore comunale di Rovigo Patrizio Bernardinello ed il presidente del partito Nello Chendi.In linea con le scelte nazionali il Pd locale ha voluto portare, per la prima volta a Lendinara, una donna nel ruolo di segretario.Le prime parole della neo segretaria sono state quelle di unLa prima azione, già iniziata, sarà quella di verificare l’effettivo riconoscimento del valore svolto dagli uomini e donne del Pd nei ruoli all’interno di commissioni e consigli di amministrazione.. Si deve partire da una assemblea costituente che riporti il Partito democratico nel proprio “ambiente”.come ad esempio: Lendinara città d’arte e della cultura, parcheggi rosa, uno sport per tutti, contrasto all’odio razziale, i libri come veicolo itinerante di cultura, cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, il progetto "una scuola per tutti", tanto per citarne alcuni ." ha concluso la neo segretaria locale del Pd di Lendinara.