“Il Teatro siete voi” fa festa al Ballarin

LENDINARA (RO) – Sarà il 4 giugno 2021, alle 18.30, al Teatro comunale Ballarin di Lendinara, la grande festa che conclude la sezione “Scuole sul palco” della rassegna “Il teatro siete Voi”, progetto di educazione teatrale per ragazzi di Irene Lissandrin con l’associazione ViviRovigo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a teatrocomunaleballarin@gmail.com.

Il momento che tutti attendono è la premiazione dei laboratori scolastici con la consegna del “Tomeo”, il trofeo ispirato alla mascotte ufficiale della rassegna, cioè il gattone nero creato dal pittore e scrittore rodigino Alberto Cristini, vicepresidente di ViviRovigo. Guest star della serata sono la campionessa di nuoto paralimpico Sara Zanca, medaglia d’oro ai campionati italiani Fisdir 2019 in stile libero; e la compagnia veneziana Pantakin, con una performance di circo teatro, arte in cui è campionessa, a suo modo, per essersi esibita in numerosi festival internazionali, come Zomer van Antwerpen e Theatre op de Markt in Belgio, lo Sziget Festival di Budapest ed il Festival Teatralia di Madrid. Ospiti anche l’Ensemble di violini delle scuole Casalini diretti da Claudia Lapolla.

In scaletta c’è un’altra sorpresa, l’esordio ufficiale come compagnia “Il teatro siete Voi”, di nove ragazzi di varie scuole polesane, che durante lo stop agli spettacoli dal vivo, hanno cominciato a sperimentare il teatro in prima persona, proprio grazie ai due recital musicali di Natale e di San Valentino, andati in diretta streaming senza pubblico, per “Il Teatro siete voi”, col tutoraggio, tra gli altri, di Emanuele Pasqualini di Pantakin ed Angioletta Masiero degli Autori Polesani. La nuova giovane compagnia teatrale porterà sul palco un’originale sceneggiatura liberamente tratta dai racconti di Gatto Tomeo di Cristini, intitolata “Tomeo e l’albero che non sapeva ballare”, per la regia di Emanuele Pasqualini.

Condurranno la serata Lissandrin e Pasqualini. L’evento sarà registrato per essere rivista in streaming, domenica 6 giugno, alle 21, sul canale Youtube di ViviRovigo e sulla pagina Facebook @ilteatrosietevoi.

TUTTO IL CALENDARIO 2021

IL TEATRO SIETE VOI

si ritorna DAL VIVO & ONLIFE

Spettacolo esclusivo per la scuola

FIESSO UMBERTIANO - Palestra scuola media

Giovedì 3 giugno ore 10

TUTTI IN BOLLA

Compagnia Belteatro con Bruno Lovadina ed Enrico Moro

SCUOLE SUL PALCO

LENDINARA - Teatro Ballarin

Venerdì 4 giugno ore 18.30

IL TEATRO SIETE VOI - LA FESTA

Spettacolo con Pantakin Circoteatro, compagnia dei ragazzi Il Teatro Siete Voi e la straordinaria partecipazione di Sara Zanca.

Consegna dei premi Gatto Tomeo ai gruppi teatrale scolastici

anche STREAMING domenica 6 giugno dalle 21

YouTube/Vivirovigo e FB/Il_Teatro_Siete_Voi FB/RovigoOggi.it

CORBOLA - Piazza Chiesa

Giovedì 17 giugno ore 21

ATTENTI ALLE STREGHE

reanding di lettura e musica per bambini

Compagnia Stivalaccio Teatro

GIOVANI SUL PALCO

VILLANOVA DEL GHEBBO - Fronte Municipio

Domenica 20 giugno ore 18.30

Festa della musica

madrina Luisa Corna con “Tofu e la magia dell’arcobaleno”, Giovie e gli allievi della scuola di musica Ponzilacqua

PORTO VIRO - Giardino biblioteca comunale Ex Macello

GIOVEDì SERA 24 giugno ore 21

ROSASPINA, STORIA DI UN BACIO

Compagnia Ullalà TEATRO

COSTA DI ROVIGO - Piazza SS. Giovanni e Rocco

SABATO 3 luglio 2021 ore 21

Il gatto con gli stivali

Spettacolo teatrale per tutti del gruppo teatrale Il Mosaico

ROVIGO - Piazzetta Annonaria

Domenica 11 luglio ore 18.30

CUCU’

spettacolo per la prima infanzia

Compagnia La Piccionaia

PORTO TOLLE - Spiaggia Barricata

Sabato 17 luglio ore 18.30

GIACOMINO E ALTRE STORIE

Di e con Susi Danesin

GIOVANI SUL PALCO

COSTA DI ROVIGO - Giardino del Museo etnografico l’Alboron

SABATO 4 settembre 2021 ore 21

MANI PER PARLARE

Spettacolo teatrale e musicale del gruppo “Teenagers sul palco”

PORTO TOLLE - corte della fiera del RISO

Venerdì 17 settembre ore 18.30

IL FAVOLOSO GOLDONI

Compagnia Pantakin Teatro

prenotazione@ilteatrosietevoi.it