Auser di Ariano del Polesine celebra la giornata mondiale dell’ambiente

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) - In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Auser Polesine ha deciso di coinvolgere i propri associati in una iniziativa particolare, a contatto con la natura e gli animali.Nella splendida cornice di Corte Benetti, fattoria didattica di nonni di Auser hanno potuto ritrovare il contatto con la campagna, incontrando animali tradizionali della vita in fattoria, comeanatre, galline, conigli, asini, capre, mucche, vitelli, faraone, oche ma anche cigni e pavoni.Particolarmente apprezzata è stata la visita alla meravigliosa scuderia che ospita oltre trenta cavalli e mini horses.Grande successo ha riscosso inoltre la merenda realizzata interamente con genuini prodotti della Corte.agevolando occasioni di incontro e socializzazione, soprattutto dopo il lungo periodo di isolamento determinato dalla diffusione del virus che, per le persone anziane, ha acuito condizioni di solitudine e disagio. Abbiamo pensato che una giornata all’aria aperta, a contatto con la natura e gli animali, potesse essere un modo divertente e alternativo per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente”.“Anziani al Centro” è un progetto di Auser Volontariato Polesine sostenuto dalla Regione del Veneto nell’ambito della DGR 908 del 28 giugno 2019 “Finanziamento di iniziative e progetti per l’invecchiamento attivo”