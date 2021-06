Secondo successo nella massima serie

ROVIGO - Il maltempo mette lo zampino del terzo turno di Serie A tra l’Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo e l’Erba Vita New Rimini. Una giornata, quella di domenica, che sorride comunque ai colori rossoblù grazie alla netta affermazione in gara uno per 6-1. Poi il violento acquazzone sceso nel pomeriggio ha costretto a sospendere e a rinviare a data da destinarsi gara due.

Sul diamante di via Vittorio Veneto si sono affrontate due formazioni reduci da un cammino molto simile (entrambe hanno pareggiato contro gli Athletics Bologna e ceduto il passo contro la corazzata Macerata). L’equilibrio previsto alla vigilia ha trovato conferma nei primi inning di gara uno. Rovigo parte con Crepaldi sul monte, bravo a tenere a bada le mazze avversarie. Anche la difesa ospite ha però la meglio sull’attacco rossoblù. Almeno fino alla terza ripresa, che vede l’Itas Mutua trovare il primo doppio vantaggio con Salvatore e Nosti. Il New Rimini dimezza le distanze all’inning successivo e resta in scia ai rodigini anche nei successivi. Ma al settimo turno nel box di battuta Salvatore e Nosti si ripetono; anche Sandalo arriva al piatto di casa base e il parziale si aggiorna su un rassicurante 5-1. Ottime le prove sul monte anche dei subentranti Morreale e Buin. All’ottavo inning Ferrari arrotonda ancora il punteggio in favore dei padroni di casa, che archiviano la prima sfida di giornata.

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R RIM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ROV 0 0 2 0 0 0 3 1 X 6

Nonostante qualche prima minacciosa nuvola, nel pomeriggio si parte in gara due con Pietrogrande sul monte di lancio rossoblù. Il New Rimini è deciso a prendersi la rivincita e parte forte trovando subito una corsa vincente sul piatto. L’attacco di casa stenta a prendere ritmo e dopo tre riprese è ancora fermo al palo. I romagnoli trovano invece tre nuovi punti e abbozzano la fuga. Al quarto turno in battuta dell’Itas Mutua inizia a piovere e l’incontro viene sospeso. La quantità di acqua che si abbatte sul diamante rodigino è tale che dopo circa 45’ si decida per il rinvio definitivo a data da destinarsi di gara due per impraticabilità del campo.

Il bilancio di giornata è comunque positivo per i ragazzi di Soto Diaz che grazie alla convincente prova in gara uno conquistano la loro seconda vittoria nella massima serie nazionale e si portano in seconda piazza nel Girone E. Con la prevedibile doppia vittoria sugli Athletics Bologna, l’Hotsand Macerata si conferma imbattuta e consolida la vetta mettendo l’ipoteca sul primo posto che vale la qualificazione alla successiva fase della corsa scudetto.