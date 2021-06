ROVIGO - La comunità politica di Articolo Uno del Veneto piange la scomparsa di Guglielmo Epifani, ed è vicina ai suoi familiari. Da Rovigo i segretari Quadrelli e Paolizzi ricondato il "loro" parlamentare."Per tutta la sua vita Epifani ha posto la lotta per i diritti dei lavoratori come bussola della propria azione. Lo ha fatto per molti anni nel sindacato, e poi nell'impegno politico e istituzionale, senza venir meno alle proprie convinzioni.Anche in quella occasione tutti ne avevamo apprezzato le doti e il carattere.Ci mancherai Guglielmo!"