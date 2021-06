“Il teatro siete voi” va alla scuola media di Fiesso

FIESSO UMBERTIANO (Rovigo – Un fine anno scolastico di risate, con lo spettacolo teatrale “Tutti in bolla”, è stato il divertente regalo dell’amministrazione comunale ai ragazzi delle scuole medie Guido Gozzano di Fiesso. Grazie all’organizzazione de “Il teatro siete voi”, progetto di educazione al teatro di Irene Lissandrin per ViviRovigo, è stato possibile portare nella palestra della scuola, a fruizione esclusiva degli studenti, lo show degli attori Bruno Lovadina ed Enrico Moro, della compagnia Belteatro di Padova.

Con un impegno non sottovalutabile, sono stati messe in scena due rappresentazioni per un pubblico di tre classi ciascuno, in modo da evitare assembramenti e godere dello spettacolo in sicurezza. Il preside Amos Golinelli ha ringraziato l’amministrazione, mostrandosi orgoglioso di poter salutare i suoi studenti, a due giorni dalla fine dell’anno scolastico, con un momento di vero divertimento, dopo un anno di ansietà. Ma anche di regalare a tutta la scuola un piccolo assaggio di quell’arte teatrale che ci si augura riparta presto anche nella secondaria Gozzano, istituto che aveva avviato un laboratorio teatrale qualche anno fa, ma che poi, a causa della pandemia si è dovuto fermare.

Divertimento e scie di buonumore è sempre il marchio di “Tutti in bolla”, spettacolo un po’ clownesco e un po’ commedia dell’arte, che di volta in volta si adatta al pubblico per farlo partecipare alle gag. Dall’inizio alla fine gli alunni sono stati coinvolti nei dialoghi e nelle scene, catapultati nelle situazioni equivoche più comuni per gli adolescenti, dalle prime cotte ai tic dei professori, dalla didattica a distanza ai top/flop della vita scolastica. In un crescendo di risate e applausi fino alle bolle di sapone della conclusione. L’appuntamento con la scuola e coi laboratori scolastici saranno dunque a settembre, ma “Il teatro siete voi” ha ancora molti spettacoli in calendario, che raggiungono tutti i comuni della provincia. Prossimo appuntamento in piazza della chiesa a Corbola, il 17 giugno alle 21, con lo show “Attenti alle streghe” della compagnia Stivalaccio, un reading musicale per bambini. Prenotazione obbligatoria a prenotazione@ilteatrosietevoi.it o via whatsap 347-6923420.

Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Cariparo (bando Eventi Culturali), il contributo di Regione del Veneto (programmazione 2020) e di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven e col Mibact; gode del patrocinio della Provincia di Rovigo e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo; realizzato in partnership con i Comuni di Badia Polesine, Corbola, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Rovigo, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villanova del Ghebbo.

Ringraziamenti agli sponsor Asm Set, Baccaglini auto, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Rotary club Porto Viro-Delta del Po, Emporio Borsari, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Ottica Toffoli, Banca del Veneto Centrale, Farmacia Tre Colombine delle dott.sse Zanetti, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Le perle del Polesine

Grazie per la collaborazione a Il Circolo di Rovigo, Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.

TUTTO IL CALENDARIO 2021

IL TEATRO SIETE VOI

si ritorna DAL VIVO & ONLIFE

CORBOLA - Piazza Chiesa

Giovedì 17 giugno ore 21

ATTENTI ALLE STREGHE

reanding di lettura e musica per bambini

Compagnia Stivalaccio Teatro

GIOVANI SUL PALCO

VILLANOVA DEL GHEBBO - Fronte Municipi

Domenica 20 giugno ore 18.30

Festa della musica

madrina Luisa Corna con “Tofu e la magia dell’arcobaleno”, Giovie e gli allievi della scuola di musica Ponzilacqua

PORTO VIRO - Giardino biblioteca comunale Ex Macello

GIOVEDì SERA 24 giugno ore 21

ROSASPINA, STORIA DI UN BACIO

Compagnia Ullalà TEATRO

COSTA DI ROVIGO - Piazza SS. Giovanni e Rocco

SABATO 3 luglio 2021 ore 21

Il gatto con gli stivali

Spettacolo teatrale per tutti del gruppo teatrale Il Mosaico

ROVIGO - Piazzetta Annonaria

Domenica 11 luglio ore 18.30

CUCU’

spettacolo per la prima infanzia

Compagnia La Piccionaia

PORTO TOLLE - Spiaggia Barricata

Sabato 17 luglio ore 18.30

GIACOMINO E ALTRE STORIE

Di e con Susi Danesin

GIOVANI SUL PALCO

COSTA DI ROVIGO - Giardino del Museo etnografico l’Alboron

SABATO 4 settembre 2021 ore 21

MANI PER PARLARE

Spettacolo teatrale e musicale del gruppo “Teenagers sul palco”

PORTO TOLLE - corte della fiera del RISO

Venerdì 17 settembre ore 18.30

IL FAVOLOSO GOLDONI

Compagnia Pantakin Teatro

PRENOTAZIONE DEL POSTO E DEL BIGLIETTO OBBLIGATORIA

prenotazione@ilteatrosietevoi.it

347 6923420

BIGLIETTO PER TUTTI 3 EURO

CONSEGNA A PARTIRE DA 1 ORA PRIMA DELLO SPETTACOLO.

INGRESSO GRATUITO SPETTACOLI SCUOLE e GIOVANI SUL PALCO