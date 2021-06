Pd Adria: "Amministrazione bocciata sulla gestione del traffico derivante dai lavori in Romea"

ADRIA (Rovigo) - "Cara amministrazione prendiamo atto della recente ordinanza sul traffico pesante e nel limite delle 56 tonnellate, ordinanza alquanto utile sulla carta ma difficile da far rispettare nella realtà, come molti provvedimenti di questa amministrazione, la conferma del famoso detto “chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati” l’anno scorso come circolo avevamo messo in allarme l’amministrazione in vista dei disagi che per altri lavori -sul ponte translagunare – avrebbero potuto creare alla città". Così il rappresentante del Partito Democratico di Adria, Niccolò Bellini."Ma l’attuale maggioranza civica ha preferito etichettarci come allarmisti. ma la verità e che sulla gestione del traffico dovuta ai lavori sul ponte sul brenta avete fallito, prendetene atto, negli ultimi mesi avete diffuso una serie di comunicati avente lo solo scopo di mettere una pezza, arrampicarvi sugli specchi e discolparvi dai disagi vissuti dai cittadini e dai residenti"."Chiaramente un sindaco è l’ultimo anello di una catena istituzionale, la vostra colpa “Politica” soprattutto del sindaco Barbierato e del consigliere alla viabilità Bonato e che nelle stesse sedi istituzionali avete fatto proposte a dir poco imbarazzanti e avulse dalla realtà e da qualsiasi logica con cui si trova a dover fare i conti una piccola impresa che sia attiva nella logistica o nel commercio, come la proposta di deviare il traffico pesante sull’asse autostradale, con un aggiunta di almeno un centinaio di km sulle rotte di percorrenza delle strade"."Inoltre con un pagamento dei pedaggi non ben chiaro se a carico dello stato o peggio ancora delle aziende, invece di proporre l’esecuzione dei lavori anche di notte per esempio. Il disagio patito dai residenti della zona reso evidente da un comunicato degli stessi è accompagnato dal disagio vissuto quotidianamente dai cittadini che devono muoversi lungo gli assi viari della città"."Ma la semplice critica non basta come abbiamo dimostrato nelle sedi istituzionali e nelle nostre proposte, siamo anche propositivi e vi invitiamo a prendere l’iniziativa per attuare fin da subito progettualità volte a risolvere alcuni degli snodi viari della città, partendo dai contributi derivanti dalle sanzioni alle violazioni al codice della strada e proponiamo di creare una rotatoria in uno degli snodi del traffico cittadino l’incrocio tra le vie Mons. Pozzato, Emanuele Filiberto e la località Pontinovi, che risolverebbe indirettamente il problema della velocità con i cui i mezzi pesanti entrano nell’area urbana della città, una rotatoria corredata da una pista ciclabile, visto che siete vi promuovete come sostenitori delle ciclabili – per la cronaca quale progettualità avete messo in campo in questi tre anni?"."E dell’ambiente che permetta anche ai residenti della suddetta località e delle aree limitrofe di raggiungere in sicurezza il centro della città e il polo scolastico delle Manzoni. Una progettualità interamente gestibile e finanziabile dal comune con proprio fondi, tuttavia risulta ormai evidente anche a chi scrive che la maggioranza non ha alcun interesse a dialogare politicamente con la regione per portare risorse alla città e alle sue infrastrutture ci chiediamo quante volte il sindaco abbia chiesto incontri con l’assessore De Berti? o forse preferisce fare il bastian contrario alla regione e non il bene dei cittadini e della sua città".Concludendo: "Preferiscono accecati dalla loro supponenza fare pasticci di carattere amministrativo al di poco imbarazzanti come mettere nel piano delle opere di competenza comunali un’infrastruttura come la nuova circonvallazione del valore di 70 milioni di euro che andrebbe finanziata da diversi enti tra questi la regione e la provincia e le amministrazioni interessate dal progetto; non ci siamo cara maggioranza civica sulle questioni strategiche, come su altre, non ne avete azzeccata una prendete atto ed apritevi al dialogo costruttivo e collaborativo senza supponenza e steccati con tutte le forze della città ed i portatori d’interesse, per ridare slancio e vitalità alla città e alla nostra comunità cittadina".