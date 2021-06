Vittoria in apertura al Concorso internazionale di Sanremo

SANREMO (Imperia) - Vittorie in serie per il cavaliere Alberto Bettella del Circolo Ippico in Albarella (Rovigo). A Sanremo, nel Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli, si è aggiudicato la 125 nella giornata di apertura della "tre giorni".

Bettella si è imposto in sella a Foklahoma Vdl davanti allo svizzero Paul Estermannn. Negli ultimi due mesi il cavaliere veneto ha vinto una prova dei Campionati regionali venerdì scorso, e a maggio ha ottenuto un secondo posto in 130 a Cervia, e altri due successi. Al concorso di Sanremo partecipano cavalieri di 13 diversi Stati. Le gare continuano sabato e domenica. Bettella cercherà il bis.