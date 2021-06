Da oggi vaccino AstraZeneca solo per gli over 60

ROVIGO - A partire da oggi 12 Giugno 2021, come da indicazioni Ministeriali, le somministrazioni delle seconde dosi del vaccino AstraZeneca già programmate per le persone sotto i 60 anni di età saranno eseguite con vaccino a mRna (Pfizer o Moderna).

Si comunica inoltre che, come da prassi già in uso presso la Regione del Veneto e come da raccomandazioni AIFA delle scorso aprile, le persone sotto i 60 anni di età, in prima dose, vengono vaccinate con vaccino a mRna (Pfizer o Moderna).

Da oggi, quindi, il vaccino AstraZeneca verrà somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni sia in prima che in seconda dose.

Tutti gli appuntamenti per prime e seconde dosi sono attualmente confermati.