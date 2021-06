Partono i lavori per la nuova e moderna area dedicata all’Oncologia

ROVIGO - Lunedì 14 giugno 2021, ospiti e ogni attività relativi alla Struttura Operativa di Oncologia saranno trasferiti dal quarto piano corpo M1, al secondo piano corpo M2, per permettere l’avvio del cantiere che realizzerà la nuova e moderna area dedicata all’Oncologia. Il provvisorio trasferimento garantirà comunque la disponibilità di 14 posti letto. L’Azienda ulss 5 polesana, assicurando che i servizi ai pazienti e ai loro familiari non saranno sospesi e garantiti in piena sicurezza, compreso il punto emergenza con defibrillatore, si scusa anticipatamente per eventuali disagi che potrebbero insorgere.

Tutta l’area interessata sarà corredata da adeguata cartellonistica - guida per pazienti e dipendenti

L’Azienda Ulss 5 Polesana apre così il cantiere per la realizzazione del nuovo Polo Oncologico dell’Ospedale di Rovigo: grazie all’ intervento, sarà creata una Nuova Area Polifunzionale dedicata al trattamento dei Pazienti Oncologici che comprenderà l’area ambulatoriale e la zona delle terapie, l’area day hospital oncologico e l’area degenze oncologiche. Il Nuovo Polo sarà ubicato presso il quarto piano del Corpo M (ala est).

I lavori inizieranno il prossimo mercoledì 16 giugno: “Il termine dei lavori è prevista in 180 giorni consecutivi, quindi a fine anno - spiega il Direttore Generale Patrizia Simionato - per il mese di Dicembre 2021: si tratta di un intervento necessario, vitale per il nostro ospedale e la nostra provincia. I nostri cittadini potranno affidarsi per diagnosi, cure, terapie, degenze e riabilitazione a luoghi moderni e confortevoli”.

“Il nostro impegno è teso a sostenere ogni aspetto clinico, terapeutico e, di conseguenza, attueremo con modello domino le sinergie d’integrazione necessarie dal punto di vista sanitario durante le diverse fasi di realizzazione dell’opera, che al termine, unirà tutti i servizi al paziente in un unico spazio . Saranno inoltre di fondamentale importanza le esigenze sia degli utenti che dei sanitari. Questo intervento così fondamentale verrà condotto perseguendo l’aggiornamento tecnologico e l’ammodernamento di spazi e soluzioni, razionalizzando edilizia e impiantistica degli edifici; con la creazione inoltre di speciali aree “Polmone” tali da consentire lo spostamento di alcune attività ospedaliere, nonché movimentare temporaneamente attività sanitarie. Si tratta di un tassello importante e irrinunciabile vista la delicatezza delle patologie che ivi si curano, finalmente acccolti in una unica area polifunzionale.”

Importo: € 1.240.752,17 per lavori e € 50.000,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa.

Finanziamento: € 1.850.000,00 della Regione del Veneto – DGR n° 1204 del 14/8/2019

Superficie ristrutturata: 1.630 mq corrispondente ad un costo parametrico di 1.135,00 €/mq

Posti letto: 17 (degenze oncologiche), 20 (day hospital oncologico), 6 Ambulatori e compresi tutti i locali accessori e di servizio