Buon successo di “Fiori e Sapori”

STIENTA (Rovigo) – Era dal 2019 che, per un motivo o per un altro “Fiori e Sapori” non si teneva, perciò la soddisfazione che traspare dalle parole della segretaria di Caligo Lara Fenzi (anche a nome di del presidente Cristian Tenani) è doppia. Domenica 13 giugno, anche se in ritardo, causa maltempo, sul previsto (normalmente la manifestazione giunta alla terza edizione si teneva ai primi di maggio), ha avuto un buon successo di partecipazione di pubblico, registrando anche la presenza dell’assessore regionale Cristiano Corazzari e del sindaco Enrico Ferrarese, in versione estiva.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Caligo, in collaborazione con l’amministrazione comunale ed è nata per valorizzare la natura ed i prodotti locali, ha visto la partecipazione di espositori di cibo, fiori e hobbisti con tanto di gara dal salam da taj (Salame da Taglio).

Tra le bancarelle erano presenti anche due espositori provenienti da Cascia (Perugia) e dalla Puglia.

Come sempre il ringraziamento degli organizzatori è andato agli splendidi volontari che hanno permesso la realizzazione.

Ora, l’attenzione di Caligo già si sposta all’organizzazione della due giorni dedicata alla “Pinza alla munara” (il pane dei mulini sul Po), che dovrebbe tenersi (Europei di calcio permettendo) ai primi di luglio.

Ugo Mariano Brasioli