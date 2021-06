Collezione di medaglie per il Canoe Rovigo ai Campionati Regionali del Veneto

SPRESIANO (Treviso) - 4 ori, 1 argento e 4 bronzi sono il bottino di due giornate di gare disputate questo weekend sulle limpide acque del lago di Spresiano in provincia di Treviso. Lo scorso sabato si è svolto il Campionato Regionale per i 1000m e le gare canoa-giovani per i 200m; la domenica invece è stata dedicata alle competizioni di fondo e sprint per le categorie Allievi A (9-10 anni).

Sono 23 in tutto gli equipaggi del Canoe Rovigo che hanno gareggiato, composti da 13 atleti giovanissimi che hanno partecipato alla gara; per molti è stato un esordio. Ottima performance del giovanissimo Francesco Fiore, il primo a salire sul terzo gradino del podio in categoria Allievi B 200m. La sua seconda medaglia di bronzo conquista in equipaggio con Axel Venturini, che in gara singola si piazza al sesto posto. L’esordio assoluto delle più giovani è di Celeste Moretto e Maia Turri che vincono la loro prima medaglia d’oro in coppia in categoria Allieve A. Ottimo risultato per Allieva A Margherita Moretto, pure lei per la prima volta in gara, chiude con un ottimo quarto posto. Di poco sfiora il podio, perdendo il terzo posto, arrivando quarta per soli 20 millisecondi Emma Boccardo (cat. Cadetti A). Quarta anche Dharma Valente (cat. Allieve B) in canoa singola. Ottimo quinto posto dell’equipaggio Lorenzo Biscuolo e Nicolò Battizzocco (cat. Allievi B) che in gara individuale arrivano al settimo posto. I più grandi della squadra: Helena Garbato e Dario Boccardo si sfidano sui 1000m classificandosi tutti due sul sesto posto nelle rispettive categorie dei “ragazzi”, invece in canoa doppia si piazzano al secondo posto vincendo la medaglia d’argento. L’emozionantissima giornata di gare si chiude con il primo posto di Enrico Bertaglia in categoria Para-canoa DIRB maschile.

Nelle gare di fondo del Campionato Regionale, molto buona la prestazione di Dario Boccardo che si piazza settimo in una sfida molto intensa fino alla fine. Helena Garbato, anche lei in gara nei 5000m, conquista un ottimo quarto posto. Emma Boccardo si classifica quinta sui 2000m. Delusione per Francesco Fiore e Lorenzo Biscuolo, dopo una gara molto combattuta si piazzano al settimo posto. Buona prestazione dell’esordiente Axel Venturini che arriva ottavo. Grande soddisfazione per Dharma Valente, che alla gara di domenica riesce dare il meglio è vince la sua prima medaglia in questa stagione: il bronzo. Un altro podio anche per Maia Turri (cat. allieve A) che nella sfida sulla distanza dei 200m conquista un ottimo terzo posto. L’Asd Canoe Rovigo di Bosaro concludere le due giornate di competizione in modo strepitoso conquistando due titoli di Campioni Regionali di Fondo che vanno a Sebastiano Ferrari (cat. DIR A) e Enrico Bertaglia (cat. DIR B) nella categoria para-canoa.

Bilancio molto positivo e soddisfacente per il giovanissimo gruppo del Canoe Rovigo, formato da tante nuove leve. Per molti è stato il debutto e tutti loro hanno mostrato di essere all’altezza, superando le aspettative degli allenatori Pawel Kruc e Aneta Andziak. I risultati molto incoraggianti che danno molte prospettive sulle quali lavorare anche in vista delle prossime gare ed all’attività integrata con i ragazzi disabili, che il Canoe Rovigo ritiene è fondamentale.

La canoa non si ferma mai in estate. Il gruppo dei giovani continua ad arricchire le proprie esperienze sportive e sociali non soltanto nella disciplina della canoa velocità; già questa settimana ci sposteremo nel laghetto di Oasi di Vigarano Ferrara per un raduno di canoa polo ed un gemellaggio con la società C. C. Ferrara. Per info potete contattarci al numero 3485171555.