Troppo Macerata per le "Girls" rossoblù. Weekend positivo per le Under

ROVIGO - Nulla da fare per le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo contro il Macerata Softball. Nella doppia sfida casalinga giocata domenica contro le forti marchigiane, valida per il quarto turno del campionato di Serie A2 di softball, le rossoblù hanno ceduto il passo 10-0 in gara uno e 7-0 in gara due. Un risultato frutto del divario tecnico tra le due formazioni, con Macerata tra le squadre più accreditate per la promozione nella massima serie, ma anche della giornata non proprio positiva delle “Girls” polesane. E dire che l’incontro era iniziato nel segno dell’equilibrio, con i primi due inning di gara uno passati senza punti da ambo le parti. Poi alla terza ripresa lo strappo delle ospiti, capaci di portare a casa base ben 9 giocatrici. Qui di fatto si chiude la disputa. La reazione delle rossoblù, che sul monte di lancio hanno schierato la solita Temporin, non si concretizza. Arriva anzi il nuovo punto del Macerata che fa calare il sipario sulla prima sfida. Gara due vede partite subito forte il team marchigiano, che infila subito due punti al primo turno in battuta. Zennaro dal monte di lancio cerca di frenare le mazze avversarie, ma al terzo inning arrivano cinque nuove corse sul piatto di casa base che complicano irrimediabilmente la rincorsa rossoblù e regalano il nuovo successo alle ospiti. Le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo mantengono comunque il quinto posto nel Girone E di Serie A2 e guardano con fiducia alla prossima sfida, che sabato le porterà sul diamante della Castionese.

Quello da poco trascorso è stato un fine settimana positivo per le Under dell’Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. In campo femminile, dopo il successo per 6-5 dell’Under 18 di softball (formata da molte atlete della Serie A2) sul forte Bussolengo, è arrivata anche la bella vittoria dell’Under 15 che in casa ha avuto la meglio sul Vicenza 17-6. Il diamante di via Vittorio Veneto ha fatto da teatro anche alla combattutissima sfida della categoria Under 12 di baseball tra Rovigo e San Martino Buon Albergo, con affermazione degli ospiti per 9-8. Completa il quadro la larga vittoria interna per 11-1 dell’Under 15 sul Romano D’Ezzelino.

Applausi anche per la formazione Cadetta di baseball che nel campionato di Serie C ha fatto suo il derby contro Padova grazie a un netto 14-4.