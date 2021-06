ROVIGO - La 34. edizione del festival internazionale Delta Blues è pronta a partire, con le prime tre serate. Questo fine settimana, eccezion fatta per venerdì, sono in programma tre concerti assolutamente da non perdere e tutti ampiamente alla portata, avendo un biglietto d'ingresso alle singole serate di soli 5,00 euro ed essendo prevista una riduzione a 4,00 Euro (20%) ai minori anni 18, ai possessori Univercity Card del Consorzio Università Rovigo, ai soci Rovigo Jazz Club e Slow Food Rovigo, ai soci Coop Alleanza 3.0.

Si parte giovedì 17 giugno in piazza Annonaria a Rovigo con Peper & The Jellies. Il gruppo, nato nel 2013, con leader Ilenia Appicciafuoco, riconosciuta come una delle migliori cantanti jazz del panorama italiano, insieme a Marco Galiffa (chitarra), Andrea Galiffa (batteria) ed Emiliano Macrini(contrabbasso), registrerà live al festival il loro quarto CD “.

Il quartetto si caratterizza per un repertorio che spazia tra il blues e lo swing degli anni '20 e '30, con un tocco contemporaneo. Un viaggio che parte dall'hot jazz, il blues delle origini e lo swing. Il nome è infatti un omaggio al grande pianista e compositore Ferdinand Jelly RollMorton e alla sua band, “Red Hot Peppers”.

Sabato 19 giugno Deltablues 2021 alle 21,30, nella sezione "Deltablues lungo il fiume di mezzo", torna come nelle ultime edizioni a Loreo partner Assonautica Veneto Emilia e Slow Food Rovigo. In Piazza del Longhena avremo protagonisti Veronica Sbergia & Max De Bernardi con ospite il chitarrista specialista del “dobro” Paolo Ercoli.

Veronica e Max sono tra i più apprezzati interpreti a livello europeo con uno spettacolo che mette insieme sapientemente Blues, swing e ragtime, non a caso sono stati definiti dal mensile musicale “Buscadero” “la più bella realtà europea in fatto di country-blues e ragtime”.

La serata con il concerto di Loreo sarà la conclusione di un percorso nautico, naturalistico e culturale organizzato da Assonautica Veneto Emilia in collaborazione Aqua nell’ambito del Festival, con partenza dall’imbarco di Loreo nel primo pomeriggio, tappa ad Adria con visita al Museo Archeologico Nazionale e ritorno a Loreo. Durante il tragitto e all’arrivo all’attracco intermedio ad Adria si esibirà sul battello fluviale il duo Blues Favaretto & Lombardo composto dai chitarristi Francesco Favaretto e Alessandro Lombardo.

Domenica 20 giugno alle ore 21,15 si concluderà il trittico di concerti di questo primo week-end del Festival, in una location spettacolare: il parco di villa Malmignatti a Lendinara, con Cek Franceschetti Duo e la storica band romana Fleurs Du Mal.

Personaggio unico all'interno del panorama musicale, Andrea Cek Franceschetti è soprattutto un grande appassionato di Blues e Rock. Chitarrista, cantante e autore, ha calcato i palchi dei Festival Blues di tutta Italia dalla fine degli anni '90, sfornando ottimi dischi a suo nome e collaborando con molti altri musicisti sia in studio che live.

Chiuderanno la serata di domenica i Fleurs du Mal, storica blues-rock band romana, attiva fin dalla metà degli anni ‘80, capitanata da Stefano

"Iguana" De Martini. Con oltre 1.200 concerti in Italia e nel mondo, ropongono un mix di rock-blues e di rock’n’roll, venato di desert music, tex mex, funky e di rhythm’n’blues, cantato in italiano, inglese e spagnolo.

Il Delta Blues è organizzato da Ente Rovigo Festival, grazie all'importante sostegno economico della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il patrocinio e il sostegno dei Comuni di Rovigo, Adria, Lendinara e Loreo, il patrocinio e la collaborazione del Conservatorio Statale "Francesco Venezze" di Rovigo, il patrocinio dei Comuni di Fratta Polesine, Porto Viro e della Provincia di Rovigo.

Partner di questa trentaquattresima edizione del Festival sono: Rovigo Jazz Club, Assonautica Veneto Emilia, Slow Food Rovigo, le web radio RadioBlueTu di Rovigo e Stazione Blues Radio di Bologna, i magazine Rem e Il Blues, Az Blues e Rootsway.

Si ringraziano Coop Alleanza 3.0 e Mater Biotech-Novamont, sponsor di Deltablues 2021.

