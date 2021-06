“Cambiamenti climatici nel Delta del Po: criticità e priorità"

VENEZIA - “Cambiamenti climatici nel Delta del Po: criticità, proposte e priorità” è il tema di due work shop on line organizzati dalla Regione del Veneto, tramite l’Assessorato all’Ambiente, nell’ambito del progetto internazionale. Il primo si terrà ile sarà dedicato al dibattito con gli attori economici, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria ed i portatori di interesse a livello locale.e prevede un meeting con gli enti pubblici. Gli eventi si terranno entrambi su piattaforma google meet (allegato programma e scheda degli eventi) dalle 9.45. “Il delta del Po – sottolinea l’assessore regionale- è un ambiente dalle molteplici peculiarità. È caratterizzato da una realtà economica, ambientale, strutturale ed infrastrutturale tanto complessa quanto delicata, che richiede l’individuazione di buone prassi e strategie adattative per uno sviluppo sostenibile”.Il progetto “Change We Care” – nell’ambito della progettazione europea Interreg Italia Croazia - ha l’obiettivo di accrescere la conoscenza degli ambienti costieri e di transizione dell’area adriatica. In seguito allo sviluppo dell’analisi dello stato attuale e all’individuazione di possibili scenari futuri, infatti, è necessario stabilire linee d’indirizzo per un Piano di adattamento ai cambiamenti climatici per quanto riguarda