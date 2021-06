Ai lidi rodigini arriva l'iniziativa "Conetto Alì"

PORTO VIRO (Rovigo) - Oggi presso il Centro Visitatori dell’Ente Parco Delta del Po, si è tenuta la presentazione del nuovo progetto di tutela ambientale messo a punto dal Gruppo Alì per una maggiore pulizia delle nostre spiagge.A partire dal mese di giugno e per tutta la stagione estiva, Alì offrirà gratuitamente ai turisti, attraverso la fondamentale collaborazione delle amministrazioni locali e dei titolari degli stabilimenti balneari che hanno aderito con un entusiasmo al progetto,L’obiettivo della campagna "Conetto Alì" è dare un contributo concreto per liberare le spiagge dai piccoli rifiuti e dai mozziconi, invitando i bagnanti ad osservare un comportamento eco-responsabile.Marco Trombini e i rappresentanti dei Comuni che hanno accolto l’iniziativa: Valeria Mantovan, Assessore al Commercio e al Turismo di Porto Viro, Raffaele Crepaldi, Assessore al Turismo del Comune di Porto Tolle e Daniele Grossato, Vice Sindaco del Comune di Rosolina.Aprono la conferenza in maniera corale i rappresentanti dei tre Comuni coinvolti: "In un territorio come Porto Tolle, confermato Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo, azioni come quella di Alì non possono che trovare la piena collaborazione dell'Amministrazione Comunale.Nella logica di tutelare sempre più il nostro tesoro più prezioso, l'ambiente, credo che progetti come questo portino con sé, oltre ad un benefico effetto pratico, un importante messaggio educativo a tutti i fruitori occasionali e di ritorno del nostro territorio, affinché si possa giungere un giorno a non aver più bisogno di interventi simili, potendo contare esclusivamente sulla coscienza e consapevolezza ambientale di ciascuno".. "Siamo felici di questa iniziativa promossa dai supermercati del Gruppo Alì che concorre ad un’importante tutela delle spiagge del Delta del Po attraverso i coni di carta, creando una magnifica sinergia a tutela di quel bene prezioso che è l'ambiente in cui viviamo. Un grazie a tutti gli stabilimenti balneari ed ai rappresentanti dei Consorzi, per concorrere in maniera pratica alla tutela del nostro bellissimo territorio nel cuore del Parco del Delta del Po. Ci auguriamo ci sia la massima adesione da parte dei turisti per evitare l'abbandono di piccoli rifiuti, rendendo ancor più attrattive le nostre spiagge.". “Ritengo che questa iniziativa assuma un valore di notevole rilievo se pensiamo che si svolge all’ internodel Parco del Po. Tutelare e preservare l’ambiente deve essere un obbiettivo comune del settore pubblico-privato ed è per questo che ringrazio Alì supermercati per averci voluto offrire questa collaborazione, che noi come Comune abbiamo subito assecondato, data la bontà del progetto”. Aggiunge Valeria Mantovan del Comune di Porto Viro.In rappresentanza del Gruppo Alì, Marco Canella, Responsabile Finanziario: "Un gesto apparentemente trascurabile come il disfarsi di un mozzicone o di un piccolo incarto, in realtà, reca un grande danno all’ambiente e in particolare al mare - spiega Marco Canella -ci vogliono fino a cinque anni per smaltire un filtro di sigaretta, decenni per un pezzetto di plastica, basta invece un piccolo gesto per preservare il nostro ambiente. Quello che presentiamo oggi è solo l'ultimo dei tanti progetti che portiamo avanti per tutelare il più grande patrimonio che abbiamo ereditato e che lasceremo ai nostri figli: la natura".. Ed è per questo che dal 2010 abbiamo assunto un impegno concreto nei confronti del nostro territorio, mettendo a dimora oltre 34.000 alberi e 4 boschi urbani nei Comuni del Veneto e dell’Emilia Romagna, in collaborazione con i nostri clienti"."Da quattro anni inoltre abbiamo deciso di investire sull’architettura sostenibile: ristrutturazioni e nuove aperture presentano facciate in ceramica fotoattiva con arricchimento di HT per una superficie complessiva che ammonta oggi a 9.930 mq, in grado di depurare efficacemente l’aria alla stregua di un bosco di 694 alberi, catturando gli agenti atmosferici inquinanti. Un impegno questo che ha profonde radici e che ha tutta l'intenzione di continuare a crescere, perché crediamo che dalle cose buone nasca il bene".La parola passa a Marco Trombini, Presidente di Ecoambiente SRL., gestore del ciclo integrato dei rifiuti nei 50 Comuni della provincia di Rovigo: "Ricordiamoci che le buone abitudini non devono andare in vacanza. Insieme possiamo e dobbiamo salvaguardare il mare. La grande distribuzione, offrirà ai turisti “il conetto Alì”, che verrà utilizzato per raccogliere i rifiuti prodotti in spiaggia, anche se apparentemente piccoli, come i mozziconi di sigaretta, con l’impegno di Ecoambiente di garantirne il loro corretto smaltimento e/o recupero. Questo è lo sforzo comune che possiamo mettere in atto per amore del nostro territorio”I Conetti Alì che salvano la spiaggia dai piccoli rifiuti, potranno essere ritirati presso tutti gli stabilimenti balneari dei lidi di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina e, a fine giornata, dovranno essere smaltiti nel contenitore del secco presente in spiaggia.