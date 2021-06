Al via l’attività di beach volley con il ritorno delle tappe federali giovanili

ROVIGO - Al termine di una stagione alquanto travagliata dal punto di vista della continuità, Fipav Rovigo torna ad ospitare le tappe federali di beach volley per categorie giovanili garantendo attività sportiva per tutta l’estate.

Le tappe ospitate da Fipav Rovigo sono quattro e prenderanno il via sabato 26 giugno. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Rosolina, saranno quattro gli stabilimenti balneari del Lido di Rosolina Mare che ospiteranno le tappe. Ogni tappa si svolgerà di sabato e coinvolgerà una o due categorie giovanili di gioco sia maschile che femminile. Gli atleti si incontreranno la mattina per le fasi di qualificazione e continueranno il pomeriggio con le fasi finali fino a determinare i vincitori di tappa.

Il circuito federale riconosce le categorie giovanili: Under 14 (per i nati nel 2008/2009), Under 16 (per i nati nel 2006/2007, Under 18 (per i nati nel 2004/2005) e Under 20 (per i nati nel 2002/2003). Una tappa può ospitare una o più categorie. I partecipanti che ben si classificheranno nelle singole tappe acquisiranno punteggio per la classifica nazionale e regionale del Veneto. Le migliori coppie dell’estate potranno accedere al master finale nazionale o regionale e gareggiare per conquistare il relativo titolo.

Le coppie della provincia di Rovigo che si sono ben distinte nell’ultima edizione del 2019, sono: Borgato Mattia/Camisotti Alessio – terzi al master regionale finale di Under 19 maschile; Martinello Giorgia/Ardizzon Alessia – terze al master regionale finale di Under 16 femminile; Busatto Aurora/Frizziero Anna (di Chioggia) campionesse regionali al master regionale finale di Under 14 femminile.

Il calendario prevede una serie di appuntamenti in tutto il Veneto, di cui quattro organizzati da Fipav Rovigo presso il Lido di Rosolina Mare sabato 26 giugno 2021, sabato 17 luglio 2021, sabato 31 luglio 2021 e sabato 21 agosto 2021.

Trofeo dei Territori Beach volley: concluderà l’attività estiva sabato 28 agosto 2021 con le categorie Under 16 maschile e femminile; parteciperanno al TdT Beach Volley per Fipav Rovigo le due coppie maschili e le due coppie femminili selezionate dallo staff tecnico. Le selezioni partiranno al termine dell’attività federale indoor.