Subito un cronoprogramma per il contenimento delle nutrie

ROVIGO - “Mettiamo subito a punto un cronoprogramma nell’ambito del tavolo di coordinamento regionale finalizzato ad attuare i piani operativi di contenimento delle nutrie”. Questa la richiesta avanzata da Cia Rovigo in occasione di uno specifico incontro organizzato nei giorni scorsi dalla Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione Veneto, insieme alle organizzazioni agricole e alle associazioni venatorie.

“Nell’attuale contesto storico – sottolinea il direttore di Cia Rovigo, Paolo Franceschetti – non sempre siamo in grado di dare risposte concrete a tale grande criticità, ovvero la massiccia presenza di nutrie nel nostro territorio: la situazione è fuori controllo, se ne contano oltre 200mila in tutto il Polesine. La stima, peraltro, è al ribasso”. Motivo per cui, aggiunge lo stesso direttore, “sosteniamo con forza l’avvio dell’iniziativa, purché vengano date delle tempistiche precise rispetto al contenimento degli esemplari”. E c’è un’ulteriore questione da considerare: “Le Istituzioni sono chiamate a suddividere i compiti in maniera puntuale, in modo che non vi siano delle sovrapposizioni. Dev’essere chiaro chi fa che cosa. In questo senso l’unico obiettivo è rappresentato dal contenimento di questi animali, per il bene del mondo dell’agricoltura e della società civile”. Solo il 10% dei danni in agricoltura viene poi rimborsato, ricorda Cia Rovigo: “Si pone pure il tema della redditività delle imprese”. “Sarà fondamentale coinvolgere nel programma il mondo universitario, la scienza può darci delle utili indicazioni rispetto all’iter da seguire – analizza Franceschetti – Un modus operandi che potrebbe dare degli ottimi riscontri, ad esempio, è rappresentato dalla sterilizzazione”.

Relativamente alla stesura del programma, in realtà, una base sulla quale impostare il lavoro esiste già: si tratta del “Piano di gestione nazionale della nutria”. “Nel documento, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e dall’Ispra sono sintetizzati i metodi di intervento finalizzati al contenimento delle nutrie stesse”. Fra questi, la cattura in vivo tramite gabbie o trappole è il più indicato: risponde ai requisiti di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo. Tuttavia, le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate da parte degli addetti autorizzati una volta al giorno nei mesi autunnali e invernali, due volte al dì in quelli più caldi. Vi è anche la possibilità dell’abbattimento diretto con arma da fuoco, sempre da parte di selecontrollori titolati. “Parallelamente agli interventi di eradicazione – prosegue il direttore – vanno avviati sistemi di rapida allerta nel caso di nuove colonizzazioni”.

Nei mesi passati si era tenuto un incontro in Prefettura sulla tematica. Nell’occasione Andrea Medea, responsabile delle Attività tecniche Cia Rovigo, aveva rilanciato il tema dello snellimento burocratico “per velocizzare il rilascio dei permessi di contenimento; serve poi del personale preparato in grado di intervenire subito, laddove si presenti il problema. Pure nelle aree protette, come i Parchi, anch’esse potenziali nuovi focolai”.