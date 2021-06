Renata Ferrarese responsabile del Dipartimento provinciale scuola di Forza Italia

ROVIGO - “Ringraziando anticipatamente i responsabili di Forza Italia per avermi proposto come responsabile del Dipartimento Provinciale Scuola, anticipo che il mio primo impegno sarà quello di sostenere le famiglie in questo delicato e impegnativo momento, rendendomi in prima persona disponibile come portavoce agli organi amministrativi, dei diversi bisogni delle componenti del mondo scolastico”. Lo annuncia Renata Ferrarese, insegnante di grande esperienza, ed ora dirigente scolastica.

“Il confronto con il personale, le famiglie, gli studenti è sicuramente finalizzato ad una condivisione e miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. L’analisi del contesto e dei bisogni dei cittadini deve costituire il primo step della progettualità politica di un partito e deve coinvolgere direttamente la popolazione con l’esplorazione e raccolta delle esigenze di quest’ultima.

La attuale pandemia ha messo in evidenza l’importanza della Scuola, delle relazioni che in essa si sviluppano oltre che aspetti educativi importanti: l’utilizzo di tecnologie e l’inclusione di alunni in situazioni di difficoltà di apprendimento e/o in situazioni sociali disagiate. Molte famiglie hanno avuto difficoltà nella gestione della didattica a distanza, non tanto per il sostegno del personale docente quanto per il funzionamento della strumentazione e la richiesta di sussidi in situazioni di disabilità”.

“Prima di iniziare il nuovo anno scolastico - sottolinea Renata Ferrarese ogni amministrazione ha il dovere di programmare al meglio il servizio scolastico considerando le criticità rilevate e/o comunicate.

Sicuramente creazione di reti collaborative con il settore privato, al quale Forza Italia ha sempre dato rilevanza, potrebbe rappresentare una soluzione efficace e veloce per garantire il raggiungimento di obiettivi A questo proposito Forza Italia traccerà una mappa delle sinergie territoriali, evidenziando enti e associazioni con cui stipulare accordi e convenzioni per la predisposizione dei Piani dell’Offerta Formativa all’interno delle istituzioni scolastiche”.

Forza Italia si impegna già da ora ad organizzare incontri pubblici e tavole di concertazione per rappresentare al meglio le esigenze educative territoriali anche con la proposta di progetti sperimentali finalizzati ad una migliore occupabilità in ambito locale.

“In attesa della costruzione di una sezione dedicata nel nostro profilo fb - conclude Renata Ferrarese - potete contattarmi alla mia mail personale renataferrarese2005@yahoo.it per iniziare a costruire insieme una #“Forza Scuola”.

Il vostro contributo è necessario e fondamentale, e l’estate porta sicuramente ottimi consigli”.

.