Liliana Segre è cittadina onoraria di Porto Tolle

PORTO TOLLE (Rovigo) - Alle 21 di mercoledì 16 giugno si è svolta una seduta del Consiglio Comunale presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo di Porto Tolle. Per le restrizioni imposte dalla pandemia la seduta è stata aperta ad numero ristretto di partecipanti; erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale, l’Amministrazione, i consiglieri comunali, la dirigente scolastica e alcuni studenti delle classiLa serata è stata introdotta dal: “E’ con piacere e orgoglio che questa sera partecipiamo ad una seduta di Consiglio Comunale dedicata al conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. Un Consiglio Comunale che è anche conclusione di un percorso compiuto dagli studenti del nostro Istituto Comprensivo con i loro insegnanti. Non anticipo nulla di quello a cui assisteremo, ma lo posso definire un atto di ringraziamento per il messaggio di cui la senatrice è preziosa portatrice e che come Sindaco e come padre auspico possa sempre trovare un posto privilegiato nei programmi pedagogici., i suoi cari e decine di milioni di uomini, donne e bambini costituiscono elemento fondante della formazione intellettuale, scolastica e della cittadinanza dei nostri giovani. Quella che i nostri ragazzi fanno questa sera è una solenne promessa di riconoscere la propria responsabilità affinché i ricordi di Liliana Segre divengano i loro ricordi.per educare a vostra volta il prossimo all’idea di una umanità pacificata e fraterna, specie oggi, che l’attualità ci ricorda la tragica urgenza della mobilitazione di ciascuno di noi nel proprio quotidiano”.Il vicesindacoè intervenuta: “Finalmente dopo le restrizioni dovute al Covid abbiamo potuto organizzare questa serata, che rappresenta un’occasione speciale per l’amministrazione e i cittadini del comune di Porto Tolle. Nel 2019, su proposta di alcuni consiglieri comunali, c’è stata la richiesta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Abbiamo tutti condiviso immediatamente tale proposta, ma ciò che volevamo esprimere con questo atto è la nostra più profonda gratitudine per aver dedicato tanto tempo alle diverse generazioni di giovani.La serata è proseguita con la visione di un filmato riassuntivo del percorso di conoscenza della storia della senatrice Segre da parte degli studenti e poi con un concerto di flauto dolce dei ragazzi della classe 3^ E della scuola secondaria di Scardovari classi dell’indirizzo musicale, che hanno eseguito“Danza pastorale” (da “La Primavera”) e “Largo” (da “L’inverno”) di Vivaldi e “Smile” (dl film “La vita è bella”) di Piovani."La richiesta che abbiamo presentato come gruppo consiliare è stata un atto dovuto per mmanifestare la nostra vicinanza alla senatrice, condannare fermamemnte la sequela di minacce alla sua persona, onorare il nostro comune di una concittadina prestigiosa, che mira a mantenere vivo il ricordo storico di ciò che ha vissuto con altre migliaia di italiani”. Infine Alessandra Fecchio (secondaria di Ca’ Tiepolo) ha letto la lettera da lei scritta a nome degli studenti con la quale alla senatrice è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria:Asia Greguoldo (secondaria di Scardovari) ha letto la risposta inviata dalla Senatrice ai suoi nuovi concittadini che, scusandosi per non essere presente come avrebbe voluto per “ragioni di età, di salute e di sicurezza”, ha voluto porgere un sentito ringraziamento, aggiungendo: