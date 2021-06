Il Deltablues, fa tappa ad Adria con il concerto all’attracco e poi l’evento serale a Loreo

ADRIA (Rovigo) - Il DeltaBlues edizione 2021 passa sul “fiume di mezzo”. Quella di sabato 19 sarà una giornata all’insegna della musica e della navigazione sul Canalbianco con Adria tappa privilegiata di un percorso bike and boat, proposto da Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia che si concluderà con il grande spettacolo serale di Loreo.

"Il progetto bike & boat si fa sempre più concreto e vicino al territorio come esperienza di turismo lento da vivere in sintonia con il paesaggio che ci circonda. A breve sarà possibile per chiunque imbarcarsi e scoprire il nostro Delta, al ritmo della sostenibilità". Afferma l’assessore al turismo di Adria Andrea Micheletti

La città etrusca vedrà l’arrivo di una barca attesa intorno alle 16: all’attracco è previsto un concerto-esibizione prima della visita al museo archeologico nazionale e il successivo reimbarco destinazione Loreo. Un’occasione ghiotta per pochi fortunati che potranno quindi assistere già a un primo momento musicale nel corso del pomeriggio prima di raggiungere via fiume Loreo, dove alle 21 andrà in scena il concerto di Veronica Sbergia & Max De Bernardi, special guest il chitarrista Paolo Ercoli.

Acqua e musica quindi trait d’union ideali tra la città che ha dato il nome al mare Adriatico e la vicina Loreo, ma anche occasione unica per un viaggio rigorosamente slow, immersi nella natura e nelle sonorità blues. Info: 347.7590747 o assonauticaacqueint@libero.it.