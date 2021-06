Federico Simoni: "Barbierato ora pensa alla Romea commerciale, ma per Adria è troppo tardi"

ADRIA (Rovigo) - ", era il 30 novembre 2018, il sindaco Barbierato e la sua maggioranza civica bocciarono in consiglio comunale la mozione della minoranza che chiedeva di riprendere in mano il progetto di Romea commerciale () proposta nel 2017 dal sottoscritto e dall’amministrazione di centrodestra con l’ex sindaco Barbujani. Bocciata solo perché venne proposta dal centrodestra"."Oggi, Barbierato annuncia di voler riprendere in mano quel progetto, perché si accorge del grande errore fatto a non sviluppare quell’idea sin da subito. Ma oggi, per Adria e gli adriesi, forse è ormai troppo tardi. Perché l’aumento del traffico, soprattutto camion, che interessa via Monsignor Pozzato nel tratto ostello Amolara–località Passetto a causa dei lavori sul ponte, è un problema che esiste da mesi e che non vede né vedrà nessuna rapida soluzione".Proseguendo: "il giorno in cui insieme all’ex sindaco Barbujani incontrammo gli assessori regionali Corazzari e De Berti, delegata alle infrastrutture della Regione Veneto, per parlare di questa idea"."Un’idea semplice quanto efficace: la realizzazione di una nuova “bretella “ di collegamento tra Adria (ponte loc. Ca’ Bianca– Voltascirocco) e Cavarzere (rotatoria circonvallazione sud per Pettorazza), usando quindi strade già esistenti, quella in direzione sud Ariano–Codigoro–Romea, e quella in direzione nord Cavarzere–Santa Margherita– Codevigo"."Questa idea si concretizzò il 28 aprile 2017 nella riunione avvenuta in comune ad Adria con i sindaci dei comuni veneziani di Cavarzere, Cona, Codevigo, quelli rodigini di Corbola e Ariano,, insieme all’esponente del governo Gentiloni onorevole Crivellari e al capo compartimento Anas di Venezia dott.ssa Marginelli. Riunione che indicò Adria come comune capofila, a dimostrazione della condivisione e degli ottimi rapporti di fiducia e rispetto con tutte le amministrazioni".Concludendo: "Non come oggi, con il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro che addirittura critica apertamente lo strano comportamento di Barbierato, il quale “tecnicamente” approva il passaggio dei camion a danno dei suoi stessi concittadini adriesi, ma “politicamente” lo disapprova. Un comportamento bipolare di un sindaco che forse non ha ancora capito che non deve solo essere il sindaco, ma deve anche fare il sindaco. Assumendosi ogni tipo di responsabilità, non solo quelle che gli fanno più comodo magari per un futuro tornaconto elettorale."Lo invito a riprendere in mano l’idea progettuale del centrodestra, e a riportarla nei tavoli regionali, ridando così dignità e la giusta importanza ad Adria, e senza quelle continue polemiche sterili che a nulla servono".