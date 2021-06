Mancata fusione, l’Fcd Abbazia respinge le accuse

BADIA POLESINE (Rovigo) – “Rispetteremo la convenzione col Comune ma la verità della mancata fusione non è quella raccontata dal Sindaco e da Battaglia - esordisce il presidente Gianpietro Trevisan - che replica rifiutando sdegnosamente l’etichetta di traditori”.

In questi giorni a Badia si consuma fra livori d’ogni genere il mancato matrimonio fra e l’Fcd Abbazia calcio e l’Us Badia, auspicato da tutti ma di fatto boicottato, anche se non è del tutto chiaro da parte di chi.

In attesa della conferenza stampa convocata per lunedì prossimo da Michele Battaglia, il numero uno dell’Abbazia calcio commenta la lettera di replica a quella di Giovanni Rossi, consegnata ieri (LEGGI ARTICOLO),e spedita per conoscenza anche alla controparte e al Presidente del Comitato Regionale Veneto Giuseppe Ruzza.

Trevisan rimprovera al Sindaco di spendere “…belle parole sul significato e sull'importanza che avrebbe una fusione tra le due società di calcio badiesi”, parole in linea di principio condivisibili, ma che “… cozzano pesantemente con la realtà dei fatti e con la condotta che questa Amministrazione tiene da quattro anni a questa parte nei confronti della Fcd Abbazia”.

A questo punto Gianpietro Trevisan riscrive la dinamica delle vicende che hanno portato al fallimento della fusione, partendo dagli accordi raggiunti in sala consiliare l’11 maggio scorso alla presenza dell'assessore Stefano Baldo. I quattro punti riguardavano il nuovo nome, il nuovo logo, il mantenimento degli allenatori delle due società e la condivisione nella scelta del direttore tecnico. Su quei presupposti sono proseguite le trattative.

Nel successivo incontro del 3 giugno, avvenuto nei locali dell’azienda di Trevisan, il Sindaco, l’assessore Baldo ed i rappresentanti dell’Us Calcio Badia, hanno rimescolato le carte comunicando che I'Us Calcio non aveva alcuna intenzione di cambiare il nome, che il logo sarebbe rimasto sostanzialmente il loro (fatto salvo un minuscolo riferimento all’Abbazia) e che la scelta degli allenatori e del direttore tecnico, sarebbe stata discrezionale e unilaterale.

“Ecco perché e fallito il progetto di fusione” spiega Trevisan che rilancia: “II fine perseguito sembra semplicemente quello di far sopravvivere una società (cioè l’US calcio), che otterrebbe la gestione degli impianti comunali facendo di fatto morire la Fcd Abbazia”.

Solo dopo la fallita intesa, l’Abbazia si è rivolta ad altra società, per sopravvivere.

“Ecco perché rifiutiamo l’epiteto di “traditori” e Chi conosce la storia dell’Fcd Abbazia, capirà che questo non può essere vero”.

Nel 2012 l’Fcd Abbazia si assunse l’impegno di seguire il settore giovanile che, a quel tempo, l’US Badia faticava a gestire. “Non siamo nati in concorrenza ma come complementari per il bene dei più giovani che, avrebbero dovuto emigrare in altri comuni per fare pratica sportiva, per di più accollandoci la manutenzione degli impianti sportivi; tutto qua”.

“Dunque - conclude il Presidente - non è vero niente di quanto è stato detto e insinuato, è vero invece che abbiamo una storia da salvaguardare e almeno su questo non intendiamo recedere”.

Secondo la ricostruzione di Trevisan i problemi sarebbero nati da quando si è insediata questa amministrazione, sostanzialmente per l’atteggiamento dell’assessore allo sport Baldo che, per i suoi trascorsi che lo legano all’altra realtà calcistica non garantisce imparzialità.

“In tutti questi anni l’assessore s’è visto al campo una sola volta, in occasione di un derby, mentre non disdegna di accompagnare tutte le domeniche “anche come porta borse” i ragazzi dell’Us Badia”. “Sarà un caso?” si chiede Trevisan.

Malevola è, invece, l’insinuazione sui presunti fini politici alla base della mancata fusione. “Giuro che nessuno qui fa politica, perché se è vero che la nostra segretaria Silvia Bonazzi è stata nella lista concorrente al sindaco, posso garantire che proprio Silvia è stata una delle promotrici della fusione con l’Us Badia”.

Pertanto - secondo il Presidente - le accuse ricevute sono solo fumo negli occhi per nascondere le vere ragioni della fallita fusione.

La fusione col Castelbaldo-Masi, l’altro grande tema, avrebbe riportato l’eccellenza a Badia, dopo tempo immemorabile.

E adesso cosa succede? Trevisan dice: “Se la convenzione col Comune non si può cambiare, percorreremo altre strade, stiamo anche valutando d’iscriversi al campionato dilettanti di terza categoria.

In questo caso Badia, similmente a quanto avvenuto nella vicina Lendinara si ritroverebbe con due squadre di calcio.

Ugo Mariano Brasioli