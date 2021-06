Un altro risultato di spessore per le ragazze della Project Star Volley

TAGLIO DI PO (Rovigo) - Grande impresa delle ragazze dei coach Christian Marzolla e Dario Bovolenta, che nella difficile trasferta di Abano Terme hanno la meglio sul Leali, fresco vincitore della Coppa Italia di Divisione nella Provincia di Padova.Gabriele Mancin Vicepresidente Project: Ad inizio stagione il nostro obbiettivo era di ben figurare in tutti i Campionati, ma soprattutto volevamo ritornare sul palcoscenico regionale ed ora essere fra le primeci rende molto orgogliosi delle nostre ragazze e del nostro staff. Naturalmente a questo punto non ci poniamo limiti e nel prossimo fine settimana ci giocheremo la nostra gara consci delle nostre forze.Ci siamo preparati tutto l’anno per raggiungere questo traguardo con l’approdo in semifinale e faremo di tutto per proseguire"."Anche una delle veterane dello spogliatoio Project, Sara Ruffato, ha parlato della gara: Finalmente arriviamo al momento clou della stagione e non c’è più modo e tempo di sbagliare. Siamo felici ed orgogliose di ciò che abbiamo fatto finora ma vogliamo guardare oltre, è l’ora in cui bisogna mettere in pratica tutto il lavoro e i sacrifici fatti in questa annata concentrata in qualche mese.