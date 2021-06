Autostrada: Serve la terza corsia anche in provincia di Rovigo

PADOVA – Il Presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, interviene sul tema del potenziamento dell’A13 che dovrebbe prevedere la terza corsia nelle provincie di Padova, Ferrara e Bologna escludendo il Polesine: “è difficile comprendere la logica di questa scelta perché si investirebbero risorse ingenti con il risultato di avere un’opera incompiuta. La tratta che interessa la provincia di Rovigo è uno snodo strategico ed escludendolo si reca un danno economico agli imprenditori ed alle imprese e si crea anche un problema di sicurezza stradale”

Il presidente Paolo Ghiotti, in particolare, condivide la presa di posizione di alcuni sindaci a partire da quello di Polesella (LEGGI ARTICOLO) : “il grido d’allarme lanciato dal primo cittadino è del tutto condivisibile anche perché si fonda su argomentazioni oggettive ed incontrovertibili sotto gli occhi di tutti con i dati dei flussi di traffico del tratto dell’A13 che passa per il Polesine mettendo in evidenza come oggi questa infrastruttura non sia in grado di reggere la movimentazione presente. Per quale ragione allora si esclude il Polesine dal potenziamento dell’infrastruttura? Si tratta di una scelta che denota un deficit di visione e che ha degli effetti anche sui territori. Infatti quando si registrano incidenti con le code conseguenti il traffico si riversa sulle arterie minori creando degli intasamenti che sono sempre pericolosi”.

“Il PNRR mette al centro le infrastrutture ed è, quindi, questo il momento di investire con interventi strategici e complessivi e non procedendo con la logica del risparmio non tenendo in considerazione una problematicità oggettiva che non riguarda solo il trasporto, ma anche la sicurezza stradale delle persone che ogni giorno percorrono questo tratto”.