Rovigonuoto master: due argenti e un bronzo alla Nuodolonga Venice

ROVIGO - Il fine settimana è stato davvero intense e alle gare disputate dalla Rovigonuoto non poteva mancare il settore master ! Un gruppo agguerrito di master biancoazzurri ha partecipato alla ‘’sul piano della volontà e dell’impegno dimostrando il grande lavoro che al polo natatorio di Rovigo si fa in tutti i settori del nuoto.Le classifiche sono state pubblicate senza le categorie di appartenenza , ma è giusto dare il giusto risalto con le foto inviate dai master delle medaglie vinte in una gara di assoluto livello anche se disputa in una distanza insolita come quella del miglio.Le classifiche dei campionati italiani master verranno rese note dalla federazione italiana nuoto una volta disputati tutti i concentramenti regionali e integrate le classifiche delle varie categorie e delle varie regioni un grande lavoro.