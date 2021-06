Sabato con l’acqua a Polesella

POLESELLA (Rovigo) - Sabato mattina 26 giugno, a partire dalle ore 9,30 a Villa Morosini a Polesella si terrà, organizzata dal Consiglio di Bacino Polesine, con il patrocinio del comune di Polesella, l’iniziativa “Acqua. Insieme per il futuro del Polesine e del Veneto”. La mattinata di confronto vedrà la presentazione del volume “Polesine e acque tra età moderna e contemporanea” curato da Leonardo Raito e Filiberto Agostini per Franco Angeli e, a seguire, una tavola rotonda che vedrà come ospiti a dibattere sul presente e il futuro dei temi legati all’acqua il direttore di Aipo Rovigo Ettore Alberani, il direttore generale di Acquevenete Monica Manto, il direttore generale del Genio Civile di Rovigo Fabio Galiazzo, il direttore generale del Consorzio di Bonifica Adige-Po Giancarlo Mantovani, il presidente di Viacqua Angelo Guzzo e il professor Stefano Piazza dell’Università di Padova.

“Sarà un’occasione importante di studio e approfondimento – fa sapere il sindaco di Polesella e presidente del Consiglio di Bacino Polesine Leonardo Raito – che ci consentirà di presentare il volume scaturito dal convegno di ottobre scorso e di riflettere sulle prospettive del sistema idrico. Come Consiglio di Bacino crediamo che la promozione culturale delle tematiche legate all’acqua sia un doveroso tassello della nostra programmazione e che offra la possibilità di aprire degli spazi di riflessione significativi”.