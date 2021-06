L'associazione Custodia presenta il volume "Il respiro del covolo" di Gino Panizzoni

LONGARE (Vicenza) - Sarà presentato domenica 27 giugno alle 16, nella Sala della Comunità di Costozza, il volume "Il respiro del covolo" di Gino Panizzoni, promosso dall'associazione culturale Custodia e realizzato con il contributo del Comune di Longare e della Banca del Veneto Centrale.elemento questo assolutamente distintivo, come originale fonte di climatizzazione delle antiche ville dell'area, sfruttata grazie alla rete dei cosiddetti "ventidotti"."A rendere così speciale questo volume – prosegue Gaetano Thiene, che ne firma l'intervento d'apertura – credo sia la perfetta armonia fra i testi, ricchi di approfondimenti e di sguardi originali, e l'apparato iconografico, affascinante e di alta qualità: questa riuscita combinazione consente al lettore di gustare appieno un racconto in parallelo di parole e di immagini, in grado di guidarlo attraverso un territorio le cui meraviglie si possono ora finalmente riscoprire, con maggiore serenità, anche in prima persona".Siamo orgogliosi di aver promosso questa pubblicazione e ora attendiamo con gioia l'incontro fissato per la sua presentazione: un evento che abbiamo voluto avvenisse in presenza, naturalmente nel rispetto delle norme per la sicurezza, come simbolico ritrovarsi dopo i mesi difficili vissuti dall'inizio di questa pandemia".Informazioni sull'associazione sono disponibili nel sito www.custodia-costozza.it.