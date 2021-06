Si parte con Claudio Morici di Propaganda live

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Dopo circa un anno e mezzo di “distanza” dal pubblico, il Teatro Comunale di Occhiobello riparte con una nuova programmazione organizzata all’aperto, in Piazza Matteotti, dal Comune di Occhiobello, in collaborazione con Associazione Culturale Arkadiis e con il patrocinio della Regione Veneto.

La rassegna composta da sei titoli, si apre venerdì 25 giugno alle ore 21.15 con “Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati in Italia nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia”, spettacolo di e con Claudio Morici, autore e performer romano, capace di divertire con i suoi monologhi surreali e ironici, reso celebre dagli sketch “pandemici” pubblicati sul sito di Repubblica e nuovo volto del programma televisivo “Propaganda Live” in onda su LA7, che presenterà un monologo ironico e giocoso, dedicato ai rapporti di coppia.

Ogni minuto in Italia si innamorano circa 457 persone. 5.704 in un anno. Probabilmente più di 78 miliardi dai primi insediamenti nel neolitico. “Che fare?” si domanda Morici. Monologhi, conversazioni in chat, corteggiamenti suicidi e saggi brevi. Dopo Epicuro, Freud e “Il tempo delle mele”, finalmente uno spettacolo che svela i meccanismi amorosi della coppia una volta per tutte.

Per l’ingresso agli spettacoli è consigliata la prenotazione online, il biglietto unico non numerato ha un costo di 2 euro. Per info e prenotazioni: www.teatrocomunaleocchiobello.it - cell. 388.5863281 - mail: info@teatrocomunaleocchiobello.it