Un supporto adeguato e competente a sanitari e cittadini

ROVIGO - Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Comitato Etico per la pratica clinica dell’Azienda Ulss 5 Polesana. Il dottor Andrea Finessi, presidente uscente, è stato confermato nel ruolo.

Il presidente Andrea Finessi, ha illustrato l’attività del Comitato in questi anni “Un’attività intensa, che ha toccato i temi della informazione e sensibilizzazione rivolta agli operatori socio-sanitari, dell’ospedale e del territorio come formazione continua, soprattutto su un tema di strettissima attualità come quello del testamento biologico – spiega Finessi - ma anche l’ approfondimento di temi etici collegati alla vita, alla morte, alla salute e alla malattia rivolta agli operatori aziendali, ai medici di medicina generale, agli operatori di Case di Riposo ed a gruppi organizzati di volontariato.

Da ricordare che le funzioni di questo fondamentale organo di supporto, sono di consultazione e di riferimento per qualsiasi problema di natura etica che si possa presentare in una struttura sanitaria, sia relativamente alla pratica clinica, sia relativamente alla ricerca biomedica. L’obiettivo principale è la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a sperimentazioni cliniche”.

Sono anche condotte dal comitato analisi dei casi clinici che di volta in volta gli operatori sanitari sottopongono per un parere etico. Tra i compiti di un comitato etico, all’interno delle Aziende Ulss, vi sono lo sviluppo di raccomandazioni e indirizzi (linee guida per la pratica clinica) di carattere etico, formazione rivolta agli operatori in materia di bioetica e sensibilizzazione della cittadinanze il contributo sul corretto impiego delle risorse del Ssr.

Il comitato etico è composto da 20 componenti, per due terzi professionisti aziendali, e per un terzo i componenti esterni: la normativa regionale prevede che i Comitati Etici per la pratica clinica siano attuati in ogni Azienda Ulss e per ogni Azienda Sanitaria Universitaria (Padova e Verona)

“Auguro buon lavoro al nuovo comitato - afferma il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 5 Patrizia Simionato - e desidero ricordare quanto sia fondamentale il suo ruolo. Negli ultimi anni, le questioni etiche sono cresciute di numero e per complessità. A fronte a tale complessità, gli operatori sanitari vanno supportati. La Regione Veneto è stata la prima Regione in Italia a dare mandato alle realtà sanitarie di istituire i Comitati Etici per la Pratica Clinica, per assicurare consulenza etica, elaborare raccomandazioni e linee di indirizzo di carattere etico, realizzare interventi di formazione bioetica per operatori sanitari e sociali e di sensibilizzazione della popolazione alla dimensione etica della pratica clinico-assistenziale. Il ruolo fondamentale dei Comitati Etici per la pratica clinica e della consulenza etica è quello di offrire un supporto adeguato e competente a sanitari e cittadini quando si trovano a dover affrontare, ciascuno per il proprio ambito, scelte complesse riguardanti la salute”.

I componenti dell’Azienda ulss 5 Polesana

Dott. Gianni Bregola, Farmacia

Dott. Giorgio Crepaldi, Oncologia

Dr.ssa Giovanna Cervati, Geriatria

Dott. Stefano Chiavilli, Chirurgia

Dott. Giuseppe Gagliardi, Rianimazione

Dr.ssa Alessandra Tomasi, Ostetricia e Ginecologia

Dott. Angelo Degaetano, Dirigenza medica

Dott. Omar Bonato, Medicina Legale

Dott. Luca Caffarra, Cure primarie, (Area Distrettuale)

Dr.ssa Valentina Lazzarin- Area Professioni Sanitarie

Dr.ssa Maria Rita Saltari – terapia del dolore e Cure Palliative

Dr.ssa Monica Destro, Assistente Sociale (area Distrettuale)

Dr.ssa Silvia Bellonzi, Pediatria

I componenti esterni:

Dott. Renzo Pegoraro, Bioeticista

Dr.ssa Roberta Paesante, Giurista

Dott. Andrea Finessi, Psicologo

Dott.Silvano Mella, Medico di Medicina Generale

Dr.ssa Lauretta Baraldi, Pediatra di Libera Scelta

Dott. Paolo Ruzza, Centro di Servizio per il Volontariato(CSV)

Dott. Enrico Di Mambro, Ginecologo.